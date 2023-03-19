﻿Dünyanın ciğerleri tek tek tükeniyor! 210 bin 880 hektar alan kül oldu

Uzun yıllar devlet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Caqueta bölgesi, Kasım 2016'da barış anlaşması imzalanmasının ardından çevresel sorunlarla mücadele ediyor.

FARC üyelerinin bölgeyi terk etmesinden sonra büyükbaş ticareti yapmak isteyen yerleşimciler, sığırlarına alan açmak için ormanları yakıyor. Silahlı gruplar ise otorite boşluğundan istifade ederek silah satın almak için ağaçları kesip satıyor.

Çevre Bakanlığına göre ülkede yapılan kereste ticaretinin yüzde 47'si, yasa dışı ağaç kesiminden sağlanıyor.

Basına yansıyan haberlere göre Caqueta'ya bağlı San Vicente del Caguan ve Cartagena del Chaira kasabalarında, FARC'ın silah bırakmasıyla ortaya çıkan çok sayıda silahlı grup, bölge halkını tehdit ettikten sonra arazileri düşük bedellerle satın alarak ormanları talan ediyor.

Ülkede devletin güvenlik tedbirlerinin ve denetimlerinin yetersiz olması nedeniyle orman arazilerinin talan edilmesi durdurulamıyor.

Yapılan araştırmalara göre Caqueta yönetim bölgesinde son 5 yılda 210 bin 880 hektarlık orman, sığır yetiştiriciliğine alan açmak için kesildi.

ORMAN TALANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

AA muhabirleri, insansız hava aracıyla bölgede yıllardır süren ormanların talan edilmesini görüntüledi.

Görüntüler, Kolombiya'nın Caqueta bölgesinde bulunan Porto Riko'da yer alan ormanların nasıl yok olduğunu gözler önüne seriyor.

Zengin bitki örtüsü, devasa nehirleri ve muazzam düz ovalarıyla bilinen Caqueta'da büyükbaş yetiştiriciliğinin yanı sıra süt ürünleri ve balıkçılık yapılıyor.

Yerel lider Oswaldo Zafirecudo Kuyoteca, yaptığı açıklamada, yetişmesi 80 ila 100 yıl süren ağaçların belli bir miktar para karşılığında kesildiğini söyledi.

Kuyoteca, silahlı grupların tehdit ve baskıları nedeniyle ata yurtlarını terk etmeye zorlandıklarını belirterek hükümetten yardım beklediklerini vurguladı.

60 milyon hektar orman alanı var

Orman ve Karbon İzleme Sistemi Başkanı Ederson Carera, Kolombiya'nın bir orman ülkesi olduğuna dikkati çekerek "Bu ülke topraklarının yarısından fazlası yani 60 milyon hektarı orman alanı." değerlendirmesinde bulundu.

Carera, Choca bölgesinde 10 bin 46 hektarlık alan, Amazon'da 60 bin 373 hektar, Antioquia'da 20 bin 582 hektar ve Kuzey Santander'de ise 4 bin 92 hektar alan tahrip edildi.

Yeşil alan 50 ila 70 yılda yok olabilir

Amazon Üniversitesinden Prof. Dr. Jorge Pulecio, “Yeşil Çevre” dergisine yaptığı değerlendirmede, Caqueta'daki orman alanının sığır yetiştiriciliği için uygun olmadığını, bu faaliyetlerin ekosistemde telafisi olmayan imkansız zararlara yol açtığını söyledi.

Pulecio, ormanların kesilmesinin bu hızla gittiği taktirde bölgedeki yeşil alanın 50 ila 70 yılda yok olabileceği uyarısında bulundu.

(Kaynak: AA)