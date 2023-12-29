Komedyenler buluşmasından ‘Mutluyuz’

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun bir filmde buluşacağına dair haberleri okuduğum zaman heyecanlanmış ve beklemeye başlamıştım. Salı günü galada filmi izledim.

İki komedyeni bir araya getiren ‘Mutluyuz’ filmi, bugün (29 Aralık) vizyona giriyor. İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği 25 Film imzalı evlilik ve ilişki komedisinin her bir sahnesi emek verilerek çekilmiş. Oyuncular muhteşem. Film akıp gidiyor. İzlerken her anını kaçırmak istemeyeceğiniz bir yapım. Galiba seyrettiğim İbrahim Büyükak filmleri içerisinde en iyisiydi. Tamam, diğer filmleri de güzel ama iki başarılı komedyenin bir araya gelmesi şahane olmuş. Yasemin Sakallıoğlu’nun yerinde başka bir isim olsaydı aynı şeyleri yazabilir miydim? Galiba hayır.

Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır gibi isimlerin de eşlik ettiği filmi, gidin, izleyin. ‘Sinemada ne izlesem?’ diyenlere duyurulur.

Halk desteği daha da artacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı grupların hedefi haline gelen Kızıl Goncalar’a (FOX TV) yüzde 3 idari para ve 2 kez de program durdurma cezası verdi.

Cezanın gerekçesi de, toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık… Haberi, RTÜK üyesi İlhan Taşçı duyurdu. Peki, tüm bu baskılar ve cezalar kimin işine yarayacak? Tabi ki de diziye. Halk, zaten 2. bölümde dizinin aldığı reytingle gereken cevabı vermişti.

Anlaşılan o ki, halkın Kızıl Goncalar’a desteği daha da artarak devam edecek.

Ayşe Tolga’dan ‘Manifest Günlüğü’

Yazar Ayşe Tolga’nın ‘Manifest Günlüğü’ isimli kişisel gelişim kitabı, Destek Yayınları etiketiyle çıktı. 2001’den bu yana eyleme dayalı tezahür yöntemini hayatında uygulayan Ayşe Tolga, kendi kişisel yolculuğunda kullandığı tüm teknik ve sistemleriyle tasarladığı ‘Manifest Günlüğü’nü okurlarıyla paylaşıyor.

Kitap; niyet tabloları, olumlamalar, şükran, fikir, niyet günlüğü, bilinçaltı derin kazıma çalışmaları, çapalama çalışmaları gibi güçlü teknikleri içeriyor.

‘Manifest Günlüğü’, 2024 yılında tüm hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak, niyet ettiğiniz her şeyi yaşamanızı sağlamak için hazırlanmış.