Konyaspor'da yaşanacak depremi önceden açıkladı. Hocası bırakacak. Ortalık karışacak. Recep Çınar yazdı

Daha önce İzlanda’yı yendikten sonra, EURO 2016’ya giden, Fransa gibi dünya devi bir takımı mağlup eden ve birçok zafere imza atan A Milli Futbol Takımı, Konya’da Almanya biletini cebine koydu…

Futbolcular, Letonya maçının Konya’da oynanmasını talep ettiler mi, etmediler mi, bilemem, ama bildiğim bir şey varsa, Konya, Milli Takıma ev sahipliği yapmayı anasının ak sütü gibi hak ediyor…

Bunun lamı cimi yok…

Çünkü, 42 bin kişilik statta tek bir yeşil-beyazlı forma görmedim ben…

Stadın tamamı kırmızı-beyaza bürünmüştü…

Kim ne derse desin, Konya, Ay-Yıldızlılara uğurlu geliyor…

2015’te Hollanda’yı 3-0, yine aynı yıl içerisinde İzlanda’yı yenen A Milli Futbol Takımımız, 2016’da da Fransa gibi bir devi 2-0 yenerek, tarihe geçti…

Bütün bu zaferler Konya’da gerçekleşti…

İstanbul için aynı şeyleri söylemek mümkün değil…

Futbolseverler milli maça üzerinde gönül verdiği takımın formasıyla gelince, ister istemez milli duygudan uzaklaşılıyor…

Konya, karşı konulamaz bir şekilde A Milli Futbol Takımının evidir…

Ve şunun da altını kalın harflerle çizmek gerekirse, EURO 2032’ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacak olan Türkiye’nin 10 stadı belli oldu…

Bu 10 stadın içerisinde Konya Büyükşehir Belediye stadı da var…

Sonra bu rakam 5’e düşecek…

Ben iddia ediyorum ki, bu 5 stadın içerisinde yüzde 99 nokta 99 Konya stadı da olacak…

Büyük ihtimalle İstanbul, Ankara ve Konya EURO 2032’ye ev sahipliği yapacak…

Konya’ya yakışır mı?

Sonuna kadar…

Çünkü, Konyalının tek sosyalleştiği ve büyük keyif aldığı olay futbol…

İyi de, Konyaspor maçlarını neden 3-5 bin kişiye oynuyor diye sorabilirsiniz…

“Davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyen, hem futbola hem de Konyaspor’a Fransız birisi işin başında olursa, Konyaspor bu 3-5 bin seyirciye de şükretsin!

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Fatih Özgökçen ama bugün, ama yarın bu kulüpten gidecek, ancak bıraktığı enkaz nasıl temizlenecek, işte orası büyük sıkıntı...

Bu arada hafta sonunda Pendik maçında bir puan dahi kaybedilmesi halinde Aleksandar Stanojoviç kovulmayacak, istifa edecek…

Yönetim ve Sırp Hoca hem istifa hem de tazminat konusunda mutabakata varmışlar!

Ben demiyorum, konu komşu öyle diyor…

Ve başka bir şey daha…

Konyaspor’da ekonomik kriz her geçen büyüyor…

Bir oyuncu yakınından aldığım bilgiye göre; Konyaspor’a imza attığı günden bugüne kadar cebine kuruş para girmeyen bir oyuncu kulübe ihtarname çekmiş…

Konyaspor yönetimi itiraz ederse, oyuncunun ismini de açıklarım…

İnanılacak gibi değil…

Şimdi Fatih Özgökçen ve yönetimine soruyorum; maaşlarını ödemediğiniz oyuncuların karşısına çıkıp, daha doğrusu hangi yüzle, “size güveniyoruz, bu maçı kazanacağınızdan kuşkumuz yok” diyeceksiniz?

x

DOLU DOLU BİR HAFTA

Konya, önemli bir spor haftasını geride bıraktı…

Konyaspor’la canımız ne kadar yanıyor olsa da, önce yarı maraton, sonra A Milli Futbol Takımımız ile yüzümüz güldü…

Daha doğrusu yüzümüze kan geldi, can geldi…

Keşke yarı maratona katılabilseydim…

Yarı maratonun koşulduğu saatlerde uçaktaydım…

“58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu”nu takip ettim…

İnanılmaz bir tur oldu…

Turla ilgili paylaşılacak çok şey var…

Ama öncelikle Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı tarafından “İyiliğe Koşuyoruz” temasıyla düzenlenen “2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu”ndan söz etmek istiyorum…

Bu yarı maratonu önemsiyorum…

Birincisi uluslararası düzeyde yapılıyor…

İkincisi inanılmaz bir katılım, yani 15 bin civarında sporcunun mücadelesi ile gerçekleşiyor…

Müthiş bir organizasyon…

Ve en önemlisi de, maratonun tüm gelirlerinin SOBE Vakfı’na bağışlanacak olması…

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın bu anlamda duyarlılığına “en büyük ödül”ü vermek gerekir diye düşünüyorum…

Uğur Başkan bu anlamda çok hassasiyet sahibi…

Vicdan ve merhamet sahibi…

Allah, herkese vermeyerek zayi etmek istemediği bu merhamet ve vicdan olmayı Uğur Başkana vermiş…

Konyaspor için, “Konya’nın dünyaya açılan penceresi” deriz ya, uluslararası yarı maraton da, gerçek anlamda Konya’nın hem tanıtımına, hem kültürüne önemli katkılar sunacaktır…

Özellikle önümüzdeki yıllarda katılımın çok daha büyük olacağını düşünüyorum, dolayısıyla da profesyonelce bir ön çalışma yapılabilir…

Aynı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda olduğu gibi…

Benimkisi bir öneri.