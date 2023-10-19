Konyaspor'da yaşanacak depremi önceden açıkladı. Hocası bırakacak. Ortalık karışacak. Recep Çınar yazdı

Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı...

Konyaspor'da yaşanacak depremi önceden açıkladı. Hocası bırakacak. Ortalık karışacak. Recep Çınar yazdı

Daha önce İzlanda’yı yendikten sonra, EURO 2016’ya giden, Fransa gibi dünya devi bir takımı mağlup eden ve birçok zafere imza atan A Milli Futbol Takımı, Konya’da Almanya biletini cebine koydu…
Futbolcular, Letonya maçının Konya’da oynanmasını talep ettiler mi, etmediler mi, bilemem, ama bildiğim bir şey varsa, Konya, Milli Takıma ev sahipliği yapmayı anasının ak sütü gibi hak ediyor…
Bunun lamı cimi yok…
Çünkü, 42 bin kişilik statta tek bir yeşil-beyazlı forma görmedim ben…
Stadın tamamı kırmızı-beyaza bürünmüştü…
Kim ne derse desin, Konya, Ay-Yıldızlılara uğurlu geliyor…
2015’te Hollanda’yı 3-0, yine aynı yıl içerisinde İzlanda’yı yenen A Milli Futbol Takımımız, 2016’da da Fransa gibi bir devi 2-0 yenerek, tarihe geçti…
Bütün bu zaferler Konya’da gerçekleşti…
İstanbul için aynı şeyleri söylemek mümkün değil…
Futbolseverler milli maça üzerinde gönül verdiği takımın formasıyla gelince, ister istemez milli duygudan uzaklaşılıyor…
Konya, karşı konulamaz bir şekilde A Milli Futbol Takımının evidir…
Ve şunun da altını kalın harflerle çizmek gerekirse, EURO 2032’ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacak olan Türkiye’nin 10 stadı belli oldu…
Bu 10 stadın içerisinde Konya Büyükşehir Belediye stadı da var…
Sonra bu rakam 5’e düşecek…
Ben iddia ediyorum ki, bu 5 stadın içerisinde yüzde 99 nokta 99 Konya stadı da olacak…
Büyük ihtimalle İstanbul, Ankara ve Konya EURO 2032’ye ev sahipliği yapacak…
Konya’ya yakışır mı?
Sonuna kadar…
Çünkü, Konyalının tek sosyalleştiği ve büyük keyif aldığı olay futbol…
İyi de, Konyaspor maçlarını neden 3-5 bin kişiye oynuyor diye sorabilirsiniz…
“Davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyen, hem futbola hem de Konyaspor’a Fransız birisi işin başında olursa, Konyaspor bu 3-5 bin seyirciye de şükretsin!
Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Fatih Özgökçen ama bugün, ama yarın bu kulüpten gidecek, ancak bıraktığı enkaz nasıl temizlenecek, işte orası büyük sıkıntı...
Bu arada hafta sonunda Pendik maçında bir puan dahi kaybedilmesi halinde Aleksandar Stanojoviç kovulmayacak, istifa edecek…
Yönetim ve Sırp Hoca hem istifa hem de tazminat konusunda mutabakata varmışlar!
Ben demiyorum, konu komşu öyle diyor…
Ve başka bir şey daha…
Konyaspor’da ekonomik kriz her geçen büyüyor…
Bir oyuncu yakınından aldığım bilgiye göre; Konyaspor’a imza attığı günden bugüne kadar cebine kuruş para girmeyen bir oyuncu kulübe ihtarname çekmiş…
Konyaspor yönetimi itiraz ederse, oyuncunun ismini de açıklarım…
İnanılacak gibi değil…
Şimdi Fatih Özgökçen ve yönetimine soruyorum; maaşlarını ödemediğiniz oyuncuların karşısına çıkıp, daha doğrusu hangi yüzle, “size güveniyoruz, bu maçı kazanacağınızdan kuşkumuz yok” diyeceksiniz?
x
DOLU DOLU BİR HAFTA
Konya, önemli bir spor haftasını geride bıraktı…
Konyaspor’la canımız ne kadar yanıyor olsa da, önce yarı maraton, sonra A Milli Futbol Takımımız ile yüzümüz güldü…
Daha doğrusu yüzümüze kan geldi, can geldi…
Keşke yarı maratona katılabilseydim…
Yarı maratonun koşulduğu saatlerde uçaktaydım…
“58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu”nu takip ettim…
İnanılmaz bir tur oldu…
Turla ilgili paylaşılacak çok şey var…
Ama öncelikle Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı tarafından “İyiliğe Koşuyoruz” temasıyla düzenlenen “2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu”ndan söz etmek istiyorum…
Bu yarı maratonu önemsiyorum…
Birincisi uluslararası düzeyde yapılıyor…
İkincisi inanılmaz bir katılım, yani 15 bin civarında sporcunun mücadelesi ile gerçekleşiyor…
Müthiş bir organizasyon…
Ve en önemlisi de, maratonun tüm gelirlerinin SOBE Vakfı’na bağışlanacak olması…
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın bu anlamda duyarlılığına “en büyük ödül”ü vermek gerekir diye düşünüyorum…
Uğur Başkan bu anlamda çok hassasiyet sahibi…
Vicdan ve merhamet sahibi…
Allah, herkese vermeyerek zayi etmek istemediği bu merhamet ve vicdan olmayı Uğur Başkana vermiş…
Konyaspor için, “Konya’nın dünyaya açılan penceresi” deriz ya, uluslararası yarı maraton da, gerçek anlamda Konya’nın hem tanıtımına, hem kültürüne önemli katkılar sunacaktır…
Özellikle önümüzdeki yıllarda katılımın çok daha büyük olacağını düşünüyorum, dolayısıyla da profesyonelce bir ön çalışma yapılabilir…
Aynı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda olduğu gibi…
Benimkisi bir öneri.

whatsapp-image-2023-10-19-at-11-37-33.jpeg

İlgili Haberler
Bisiklet sadece bisiklet değil. Bu organizasyon başka bir şey. Recep Çınar yazdı
Konyaspor'da golcü sorunu. Bravo Hatayspor'a. Recep Çınar yazdı
Stanojeviç'in boynundaki zülfikarı ortaya çıkardı. Körler köyü hikayesi. Recep Çınar yazdı
Kurt elmanın içinde! Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı
Beşiktaş hayata tutundu. Konyaspor karalar bağladı. Recep Çınar yazdı
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen tribünlere nasıl nifak soktu! Recep Çınar açıkladı
Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İndirimli bilet kullanan öğrenciyi otobüsten indiren şoföre ceza Gündem
İndirimli bilet kullanan öğrenciyi otobüsten indiren şoföre ceza
Pakistanlılar Coca-Cola dökerek İsrail'i protesto etti Video
Pakistanlılar Coca-Cola dökerek İsrail'i protesto etti
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı Dünya
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı
Gelecek Partisi’nde Filistin krizi Siyaset
Gelecek Partisi’nde Filistin krizi
Anında öksürüğü kesen yöntem ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Anında öksürüğü kesen yöntem ortaya çıktı
Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı Kahire'de bir araya geldi... Video
Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı Kahire'de bir araya geldi...
Acının içinde acı... Filistinli sanatçı, Gazze halkının yaşadıklarını sanatla anlattı Video
Acının içinde acı... Filistinli sanatçı, Gazze halkının yaşadıklarını sanatla anlattı