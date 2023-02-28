Köpek dövüştürenler gözaltına alındı

İHA

Olay, Çal ilçesi Kocaköy Mahallesi Şalvan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında şüphelileri suçüstü yakaladı.

Köpek sahipleri O.B., M.A. ile seyirci olan A.A., H.Ç., M.A., S.Ç., Y.E., M.Y., E.B., Bülent B., E.D., M.Y.S., O.Z.T., E.A. ve İ.A. olmak üzere 1’i kadın toplamda 15 kişi gözaltına alındı. Yaralı köpekler, Çal Belediyesi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan kliniği ve barınağına teslim edildi.



Karakolda ifadeleri alınan şüphelilerden Bülent B.’nin, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.