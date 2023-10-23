Köpekgülü otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası ishale iyi gelen köpekgülü otu dikkat çekti. Köpekgülü otuyla ilgili detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Köpekgülü otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası ishale iyi gelen köpekgülü otu dikkat çekti.

Köpekgülü otuyla ilgili detaylar…

KÖPEKGÜLÜ OTU NEDİR?

Gülgiller familyasından; 2-3 metre boyunda bir ağaçcıktır. Yaprakları 5-7 parçalıdır.

Çiçekleri pembe veya beyazdır. Olgun meyvelerine kuş burnu denir. İçeriğinde şekerler, organik asitler ve C vitamini vardır.

KÖPEKGÜLÜ OTUNUN FAYDALARI

- Kuş burnu denilen meyvesi idrar söktürür.

-Diyare durumunda ishali kesici etki yapar.

-Basur memelerine faydalıdır.

-Bulaşıcı hastalıklara ve soğuk algınlığına karşı, bedenin savunma sistemlerini güçlendirir.

-Bedendeki güçsüzlük ve bitkinlik durumlarına karşı en iyi doğal ilaçtır.

-Tonik ve besleyicidir.

-Sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı koruyor.

-Hafif bir doku ve damar büzücüdür.

-Safra kesesi, böbrek ve mesane sorunlarında bedeni destekler.

KÖPEKGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

2,5 tatlı kaşığı dolusu bu otu, ortalarından kesilip bir bardak suya konularak, su kaynama noktasına kadar ısıtılır.

Sonra ateş kısılarak 10-15 dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin ayrılması için bunlar süzülür.

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