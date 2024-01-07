Kopuk ve Gaddar, sürpriz yapar mı?

FOX TV’nin 2 yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu. Bir aksilik olmazsa, Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya’yı buluşturan MED Yapım imzalı Kopuk, 27 Ocak Cumartesi ekran yolculuğuna başlayacak. Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor gibi güçlü yapımların olduğu bir günde işi zor olsa da sürpriz yapabilir.

Çağatay Ulusoy’un uzun zaman sonra televizyona döneceği Ay Yapım imzalı Gaddar, 2 Şubat veya 9 Şubat Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Survivor, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar ve bir de gündüz kuşağı programlarının yayınlandığı Cuma’da nasıl bir reyting alır? Kestirmek çok güç ama şaşırtabilir mi? Bu mümkün.

Öte yandan FOX TV’nin adının da Şubat’ta değişeceği konuşuluyor. Haberi, gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı. Bakalım, isim değişikliği şans getirecek mi?

İzleyici kitlesi genişliyor

Türk dizilerinin yurt dışındaki yayın yolculuğuna dair yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’li Yargı’nın (Kanal D) 3. sezonu, bugün (Pazar) İspanya’da yayınlanmaya başlıyor. Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrolünde yer aldığı Erkenci Kuş (Star TV), yakında Ekvador’daki Lineer TV’de Siempre Fuiste Tu adıyla izleyici karşısına çıkacak.

Kısa sürede 44 ülkeye satılarak rekor kıran Yabani (FOX TV) dizisi, MENA Bölgesi olarak bilinen Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Karadağ, Bosna Hersek, İspanya ve Andorra’da da ekranlara gelecek.

İş Dünyasında Yarım Yüzyıl

Mehmet Ali Berkman’ın ‘İş Dünyasında Yarım Yüzyıl’ isimli kitabı, Remzi Kitabevi etiketiyle yayımlandı.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarında önemli görevlerde bulunan Mehmet Ali Berkman, deneyim ve gözlemlerini ‘İş Dünyasında Yarım Yüzyıl’da topladı.

Bir iş insanı, iyi bir baba ve toplumsal ilişkiler içinde duyarlı bir kişi olarak ilginç deneyimlere sahip olan Mehmet Ali Berkman’ın bu kitabı, her yaştan tüm okurlar için de değerli bilgiler içeriyor.