Ekonomiden dert yanan vatandaş: Bizim hayatımız bitmiş karımla bacı kardeş yatıyoruz

Yurttaş TV Youtube kanalının sokak röportajında bir vatandaşın sözleri gündem oldu.

Sokak röportajında konuşan vatandaş, önceden borç aldığında utandığını ancak artık iktidarın politikaları nedeniyle bu utancının kalmadığını aktardı.

"ESKİDEN UTANIYORDUM"

Vatandaş "Eskiden çalışıyordum, birisine borcum oldu mu utanıyordum. Şimdi utanmayı bıraktım. Herkes birbirine takıyor, ben de takıyorum. Alıyorum ödemiyorum. Benim şimdi utanma duygum yok. Ben diyordum ki borcum vardı, borcumu görünce yüzüm kızarıyordu. Şimdi diyorum ki ona takmışım, ona da takacağım. Çünkü devlet öyle takıyor. Herkes herkese, takan takana." ifadelerini kullandı.

Devamında ise, “Ben aç olduktan sonra sen tok olsan hiç fark etmez. Alt tabakanın çalışacağı her yerde yabancı işçi çalışıyor. Nereye kadar insanlar intihar ediyor. Bu işlerin sonu yok. Bu ekonominin düzelmesi için yabancıların komple gitmesi lazım.” Dedi.

“Bu alt tabakanın ayaklanması lazım.” Diyen vatanda, “Zenginlerle siyasetçilere çalışacak ömrümüz kalmadı. Ben zengine çalışacağım zengin tişörtü 5 liraya dikiyordu, şimdi dikiyor 10 dolara ama beni yine 5 liraya çalıştırıyor.“ ifadelerini kullandı.

“EVDE KARIMLA BACI KARDEŞ YATIYORUZ”

Devamında ise, “Ev kiralarını da araştırın adam evini çıkaracak ya çıkmıyor. Her mahallede bir mafya babası var. Hükümet her tarafı mafya babası yapmış. Yazık ya mafya ile yönetiliyor. Ben evde karımla bacı kardeş yatıyorum. Bitti, bizim hayatımı bitmiş.” Şeklinde konuştu.

Öte yandan AKP iktidarının ekonomi politikalarıyla Türkiye'de borçlu sayısı katlanarak artıyor. 2021 yılının sonunda 22 milyon 571 bin olan icra dosyası sayısı, Ağustos ayında 24 milyon 77 bin 828'e çıktı.