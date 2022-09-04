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  • Erdoğan'ın danışmanlarıyla ilgili çok konuşulacak iddia. İktidar kulisleri karıştı

Erdoğan'ın danışmanlarıyla ilgili çok konuşulacak iddia. İktidar kulisleri karıştı

Sedat Peker'in gündeme getirdiği rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından Erdoğan'ın danışmanlarının parti içinde rahatsızlık yarattığı iddia ediliyor.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:26
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Sedat Peker'in iddialarının ardından Erdoğan'ın danışmanları AKP içinde rahatsızlık yarattı. İktidar kulisleri karıştı

Erdoğan'ın danışmanlarıyla ilgili çok konuşulacak iddia. İktidar kulisleri karıştı
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Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in çeşitli rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu görevden alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca ise istifa etti.

Bu iddiaların ve olayların ardından Erdoğan'ın danışmanlarının parti içinde rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde yer alan bilgilere göre, AKP kendi içinde karıştı.

Duvar Arkası bölümde "Peker’in iddialarıyla ilgili muhalefet partilerinin neredeyse tamamı savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Başvuruların nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama söz konusu iddialar AK Parti içinde de rahatsızlık yaratmış durumda.” Bilgisi yer alıyor.

Bir parti yöneticisine göre ise Serkan Taranoğlu’nu Erdoğan’ın tanımadığını 'birilerinin referansıyla danışman yapılmış olduğunu' iddia etmiş.

Bu parti yöneticisine göre, yaşanan bu olaydan sonra Cumhurbaşkanlığında bu şekilde görev yapan herkesin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bunların hem Cumhurbaşkanı'na hem de AK Parti’ye ciddi zarar verdiğini söyleyen partili, 'Bunlar kimdir, nedir, hepsinin baştan aşağı gözden geçirilmesi gerek' değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdüren Sedat Peker, 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı ile gazeteci Burak Taşçı'nın da içinde bulunduğu bir dizi 'yolsuzluk' hikayesi anlatmıştı.

Peker, Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Daha sonra Serkan Taranoğlu istifa etti.  Korkmaz Karaca'nın adı son dönemde Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarında geçiyordu.  Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca yayınladığı bildiriyle görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. 

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Haski
4.09.2022 12:28
Ne kadar çok Danışman olursa gelen kara para o kadar çok olacaktır. Kaz gelecek yerden Tavuk esirgenmez. Yeter ki Danışmanlar Reis'e daha çok danışsınlar.  
 
Sedat
4.09.2022 12:04
Gün gelir yargılanırlar ibreti alem olurlar. Bütün bu yolsuzluklara bulaşanlar yargılanmadan temiz devlet kurulamaz.  
 
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