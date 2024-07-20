KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar?

Kaynak: Haber Merkezi
KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar?

Lise mezunu gençlerin kamu görevi hayali, Ortaöğretim KPSS 2024 sınavı ile gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor. Sınav için başvuruların açılmasını sabırsızlıkla bekleyen adaylar, bu fırsatı değerlendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Lise düzeyindeki adaylar için önemli bir fırsat olan KPSS Ortaöğretim sınavına başvurular, bugün itibarıyla açıldı. Her iki yılda bir gerçekleştirilen bu sınav, lise mezunlarının kamu ve eğitim sektörlerinde istihdam edilme şansını artırıyor. Adaylar, 18 Temmuz'dan itibaren başvuru işlemlerini yapabilecekler.

2024 LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim düzeyi için başvuru takvimini açıkladı. Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınavına başvurularını 18 Temmuz'dan itibaren 30 Temmuz'a kadar gerçekleştirebilecekler. Bu süreçte, adayların belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını 4 Ekim 2024 tarihinde öğrenebilecekler. Bu önemli sınav, ortaöğretim mezunlarının kamu kurumlarındaki pozisyonlara atanmaları için bir basamak niteliğinde.

LİSE KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Önlisans düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için belirlenen başvuru ücreti, 2 Temmuz itibarıyla sona eren başvurularla birlikte 350 Türk Lirası olarak açıklandı. Öte yandan, 2024 yılında gerçekleştirilecek Ortaöğretim KPSS'nin başvuru ücreti ise ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav kılavuzu ile kesinlik kazanacak.

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