Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı

Saat 21.15'te başlayan yangın, etkili olan poyrazın da etkisiyle hızla yayıldı. Tatil beldesi olan bölgedeki yazlık konutlara yakın bir alanda çıkan yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarından destek alınarak müdahale edildi.

Yangına müdahale için 10 arazöz, 6 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 2 servis aracı, 6 dozer ve 1 treylerin yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'nden gelen 20 araç ve iş makinesi kullanıldı.

Toplamda 46 araç ve 60 personelin katıldığı söndürme çalışmaları sonucunda yangın, gece yarısı saat 00.30 itibarıyla kontrol altına alınabildi.Yangın bölgesinde soğutma işlemleri devam etmektedir ve bölge sakinleri ile tatilcilerin güvenliği için gerekli tüm önlemler alındı.