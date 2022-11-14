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Rusya'dan kritik açıklama. Tahıl anlaşması uzatılacak mı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, “Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile yapıcı müzakereler gerçekleşti” dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 19:06
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda BM ile yapıcı müzakereler gerçekleşti

Rusya'dan kritik açıklama. Tahıl anlaşması uzatılacak mı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta Cenevre'de, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths arasında gerçekleşen tahıl anlaşmasına dair müzakereler ile ilgili yorum yapan Peskov, "Anlaşmanın uzatılması için 1 haftamız daha var. Bu nedenle çalışmalarımız sürüyor. Anlaşmanın başından beri tüm maddelerin uygulanmasına yönelik isteğimiz var ve geçtiğimiz hafta BM ile oldukça yapıcı müzakereler gerçekleşti" dedi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Moskova'nın dünyaya gıda arzını engellediği ve bunu silah olarak kullandığı yönündeki ifadelerine yanıt veren Peskov, "Temel olarak bu yanlış. Rusya, dünya gıda pazarına müdahale etmiyor. Rusya bir tahıl anlaşmasıyla ilgileniyor ve müzakerelere devam ediyor" açıklamasında bulundu.

PROVOKASYON İDDİASI

Rus ordusunun geri çekildiği Ukrayna'nın Herson kentine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gerçekleştirdiği ziyaretin 'provokasyon' olarak görülüp görülmediği sorusuyla karşılaşan Peskov, "Bu toprakların Rusya Federasyonu toprağı olduğunu biliyorsunuz. Bu soruya yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Rus istihbaratının raporlarına göre Ukrayna'nın, birçok Rus kentine terör saldırısında bulunacağına dair iddialara da yorum yapan Peskov, Rus bölgelerinde güvenlik tedbirlerini arttırdıklarını belirterek, "Bölgelerde koordinasyon konseyi çerçevesinde sistematik ve amacına uygun çalışmalar yürütülüyor. Bu konseye Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin başkanlık ediyor. Gerekli tedbirler alınıyor" ifadelerini kullandı.

Endonezya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmama kararı alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bu kararı almasındaki nedene dair de açıklama yapan Peskov, "Başkanın, Rusya'da bulunması gerektiği için zirveye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılmasına karar verildi" şeklinde konuştu.

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