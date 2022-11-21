﻿Kripto paranın kripto devleti! 

Sosyal bilimlerde bir konunun doğru anlaşılabilmesi için önce "kavram sorunu" üzerinde durulur. Hukuk öğretisinde de Sulhi Dönmezer gibi hocalar, uzun uzun kavram sorunu üzerinde dururdu.

Burada bilimsel makale yazmıyoruz ama doğru anlaşılmak için bazen bizim de önce ele aldığımız konuyla ilgili kavramları açıklamamız gerekiyor.

Konumuz kripto paralar...

"Kripto" kelimesine, sözlüklerde iki anlam veriliyor:

1-Siyasal inancını gizleyen (kimse).

2-Gizlilik taşıyan (belge).

Türkiye'de siyasal inancını gizleyenlere değil, etnik kökenini ve dini inancını gizleyenlere kripto deniliyor. Kripto, eski Yunanca bir kelimedir ve "gizlenmiş, şifreli" anlamına gelir.

Kripto paralar ise "sanal para birimi olarak kullanılan ve herhangi bir fiziksel biçimde mevcut olmayan dijital varlıklar" olarak tanımlanıyor.

Vikipedi'deki maddeye göre bir kripto paranın "merkeziyetsiz" olması ve sadece sahibinin emriyle el değiştirebilmesi gereklidir!

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Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın Asya Bölge Başkanı Gleb Kostarev, basınla tanışma toplantısında Türkiye'nin çok büyük bir kripto para merkezi olmak için her şeye sahip olduğunu söyledi.

Kostarev, "Endonezya ve Hindistan'da, işlem başına vergi gibi bir düzenleme var. Hindistan'da herhangi bir cüzdandan başka bir cüzdana para gönderdiğinizde yüzde 1 vergi alınıyor. Ve bu da oradaki yerel endüstriyi, yerel kripto pazarını olumsuz etkiliyor" diyerek yüzde 1 vergilendirmeden şikâyet etti.

Binance Türkiye CEO'su Mücahit Dönmez de "Binance olarak 180 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Türkiye, grup içerisinde ilk 10'da yer alıyor. Filipinler ve Türkiye'de büyümeye devam edeceğiz. Tabii büyüyeceğimiz başka ülkeler de mevcut. Türkiye ise çok büyük bir kripto merkezi olmak için her şeye sahip. Türkiye'nin blokzinciri alanında, bölgede bir merkez haline gelmesini istiyoruz." dedi.

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"Dünyada para, tarih sahnesine M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'da çıkmıştır ve ilk para Lidyalılar tarafından çekiçle darp edilerek basılmıştır." denilir.

Para basma yetkisi, devletin egemenlik işaretlerinden biridir. "Kripto para"nın ortaya çıkış amacı ise ulus devletlerin egemenliğine son vermektir. Devletlerin yerine, yaratılan kaos sonrasında "tek dünya devleti" kurulacağı, 1950'li yıllardan beri resmî ve gayriresmî düzeylerde açıklanmaktadır.

Uygulamada küçük yatırımcıların hep zarar ettiği, kripto parayı arz edenlerin ise devamlı kâr ettiği bir düzen söz konusudur. Bu anlayış devlet olursa, dünyanın yeni bir kölelik düzenine geçeceği bellidir.

Aslında mevcut para birimleri arasında değer farklılığı oluşması, dünyadaki ekonomik adaletsizliğin temelidir. Diğer taraftan teknolojik gelişmeye paralel olarak dünyanın zaten büyük ölçüde dijital paraya geçtiği de söylenebilir. Yalnız, kripto parada merkeziyetsizlik, insanların dolandırılmasına hizmet ediyor! Bu sebeple, bugüne kadar arz edilmiş kripto paraların yerine, her ülkenin merkez bankasının kripto paraya geçmesi tartışılmaktadır.

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Mevcut paraların, mal ve hizmetleri temsil etmede adaletsizliğe yol açması önlenememişken, emek ve mal cinsinden hiçbir karşılığı olmayan kripto paraların, kime ve neye hizmet edeceği belli değil midir? Sanal para elde edenlere "madenci" denilmesi, Türkçede kaynağı belli olmayan servet edinenlere "maden mi buldun?" diye sataşılmasına benziyor.

Gerçekte ortada maden filan yoktur. Kripto madencilik, sanal bir aldatmacadan ibarettir.

Öyleyse devletlerin, hem halkın hakkını hukukunu hem de kendi egemenliklerini korumak adına bu alana müdahale etmesi şarttır.

Yoksa şimdilik "merkeziyetsiz" görünen ama tek elde toplanacak olan kripto para merkezine, yani "kripto devlet"e teslim olacaklardır.