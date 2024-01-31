Krunic'ten Fred performansı bekleyemezsiniz. Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe camiası, Rade Krunic’in takıma katılması sonrasında Fred’in tekrar sakatlanmasıyla yeniden büyük bir orta saha problemine düştü…

Sarı lacivertli forma ile yaklaşık 10 maç kaçıracak Fred’in yokluğu, Fenerbahçe teknik heyetini kara kara düşündürüyor.

Brezilyalının yokluğunda çıktığı maçlarda, oyunun iki yönünü de oynayan bir yıldızından yoksun kalan Kanarya, çareyi başka şekillerde aramaya başladı.

Ancak son dönemde sosyal medya ve gazetelerde Fred ve Krunic’e dair farklı yorumlar görüyorum. Fred ve Krunic’in benzer yapılarda oyuncular olmadıklarını, Bosnalı oyuncu geldiğinde şu sözlerle yazmıştım.

UZUN TOPLARLA DİREKT HÜCUMA TAŞIYABİLİR

Özellikle Fred’in, Becao ve Djiku’nun olmadığı maçlarda topu ileriye taşıma ve hücuma kalkma, bölgeler arası geçişleri rahatlatma kuvveti azalan Fenerbahçe’de yük ağırlıklı olarak beklere düşüyordu. Ferdi Kadıoğlu bu yükü bir nebze -top da sürerek- kaldırsa dahi Osayi’nin tarafı sekteye uğrayabiliyordu. Şimdi kadroda kimin eksik olduğundan bağımsız, stoperde ayağı iyi olan Bonucci’nin önünde kullanılabilecek olan Krunic, bu alanı rahatlatacaktır.

KONTRALAR VE HIZLI HÜCUMLARIN ÖNÜNÜ AÇAR

Rakibine basan, ayakları temiz olan, fiziksel açıdan tempodan düşmeden 90 dakikaya yayılan performanslar ortaya koyabilen Krunic; Fred ile Szymanski’nin olduğu orta saha alanında yer yer geriden önemli destekler sağlayıp, savunmada da rakiplerinden bolca top çalabilir. Bu durum da atak karşılarken sarı lacivertlilerin bir anda tetikleyebileceği kontraların önünü açabilir.

FRED GİBİ OLMASA DA…

Gerek deneyimi gerekse oyunun iki yönünü birden oynamayı -doğal olarak- Fred kadar sağlayamayacak olsa da savaşçı bir isim olan Rade Krunic hem geride bir sigorta hem de ileriye pas istasyonu olarak fayda getirecektir. Özetle Fenerbahçe’nin kadro derinliğinin artmasına hizmet olacak Krunic, süratli tarzı da baz alındığında Bonucci gibi nokta atışı bir transfer diyebiliriz.

ÇÖZÜMÜ İSMAİL VE DZEKO’DA ARIYORLAR

İşte tüm bu farklı özellikler ve oyuncu tiplerini göz önüne aldığımızda, Fenerbahçe’nin son maçlarda farklı oyun formatları denediğini görüyoruz.

İsmail Yüksek ile orta sahanın geçişindeki gücünü artırmaya çalışan Kartal ve ekibi, Dzeko’dan da faydalanmaya çabalıyor. Dzeko sürekli ileri uçtan geriye doğru gelerek rakip blokların arasına sarkmaya çabalıyor. Boşnak oyuncunun ayrıca, geriye gelerek ileride açtığı boşluklara kanatlarda oynayan isimler ve Szymanski sızmaya çabalıyor.

İsmail Kartal ve ekibinin beklerin de desteğiyle Fred’in yokluğunda hücum zenginliğine çözüm üretmeye çabaladığı aşikâr… Ancak şu ana dek Fred’in oynadığı dönemlerdeki hücum zenginliğinin yaratılamadığı da ortada… Bakalım önümüzdeki maçlarda Fenerbahçe daha nasıl çözümler üretecek…

GAFLETE DÜŞMEMEK GEREK

Buradaki en önemli nokta ise bana göre Krunic’ten bir Fred performansı beklememek… Fenerbahçe camiası uzun yıllar bu hataya düştü. Oyuncu tiplerini ve oyun içi aksiyonlarını iyi incelemekte fayda var diye düşünüyorum.