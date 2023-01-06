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Düşen borsada son dakikada 2 milyarlık alım yaptı. Küçük yatırımcıyı kim tokatlıyor

Borsada neler oluyor. Yüzde 7,5 düşen borsada son dakikada 2 milyarlık alım yapıldı. Tarihi düşüş yaşayan borsada bir aracı kurum son dakikada 2 milyar liralık alım yaptı. İşte o kurumun aldığı hisseler.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 12:38
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Küçük yatırımcıyı kim tokatlıyor. Yüzde 7,5 düşen borsada son dakikada 2 milyarlık alım yaptı

Düşen borsada son dakikada 2 milyarlık alım yaptı. Küçük yatırımcıyı kim tokatlıyor
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İstanbul Borsası BIST 100 endeksi günü yüzde 7,37 bankacılık endeksi ise yüzde 9,20 düştü. Son saatlerde panik satışları geldi. İşte son dakikalarda Yatırım Finansman aracı kurum yaklaşık 2 milyar liralık alım yaptı.
Yatırım Finansman’ın ağırlıklı olarak 5 hisse senedinde alım yaptığı dikkat çekti. 2 milyarlık alım yaptığı seansta bir başka alıcı ise 1,2 milyar lira ile Garanti Bankası oldu.Seansta en yoğun satıcı ise 1 milyar lira ile Ak Yatırım, 560 milyar lira ile QNB Finans ve 500 milyar ile HSBC Yatırım oldu.

İŞTE O HİSSELER
Yatırım Finansman’ın yoğun alım yaptığı hisse senetler arasında ilk sırada EREGLI Demir Çelik hisse senedi oldu. Kurum 182 milyon liralık Ereğli aldı. Alımının yüzde 8’i bu hissede gerçekleşti.

ASELSANI
Yatırım Finansman’ın son dakikalarda aldığı bir başka hisse ise Aselsan oldu. Aselsan’da 153 milyon liralık alım yaptı.
EMLAK KONUT-EKGYO
Yatırım finansman’ın yoğun alım yaptığı senetler arasında Emlak Konut Gayri Menkul hisse senedi EKGYO oldu. Kurum bu hisse senedinden 120 milyon liralık alım yaptı.
KOÇ HOLDİNG
Kurum son dakikalarda 102 milyon liralık Koç Holding ile 100 milyar liralık ENKA hissesi aldı.

 

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Ekonomi-Pahalılık hızla artar
6.01.2023 12:51
Faizler düşük diye parasının değerini korumak için ky borsaya hücum etti-borsa çökerse zarar artar-para kaçar -TL değeri düşer de düşer-daha beter oluruz..  
 
Ataman K.
6.01.2023 12:45
Vur tokadı küçük yatırımcıya. Altta kalanın canının çıktığı yerdir borsa. Kumarhaneden farkı yok. Denetleyen de yok.  
 
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