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Son dakika. Borsa İstanbul yine devre kesti

Borsa İstanbul'da kayıplar devam ederken, yine devre kesici uygulandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:53
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Son dakika. Borsa İstanbul yine devre kesti

Son dakika. Borsa İstanbul yine devre kesti
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BİST 100 endeksinde günlük kayıp yüzde 5’i aştı. Yine devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 17:23:05 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklamada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı kaydedildi.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

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Arif
11.01.2023 18:34
Küçük yatırımcının işi zor, önce kkm'de enflasyon karşısında kaybetti, son dönemde borsaya giren çok oldu, bir de borsadaki düşüşten payını aldı, tam oldu.  
 
Bor
11.01.2023 18:29
Borsaya bu milleti kim cağırmıştı  
 
Ceyhan
11.01.2023 18:27
Yahu arkadaş bir işimizde düzgün olsa.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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