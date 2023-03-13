Erdoğan'ın seçim hamlesi Bakan Nebati'yi çok üzecek. Kulislerden sızdı geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kesinleşirken, Ankara kulisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrodaki yeni yapılaşmayla ilgili önemli adımlar atacağını konuşuyor.

BAKAN NEBATİ’Yİ ÜZECEK HAMLE

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna ettiği iddia edilen eski Başbakan Yardımcısı Şimşek'in seçimlerin ardından önce milletvekili sonra da Hazine ve Maliye Bakanı olarak Nebati’nin yerine ekonomi yönetiminin başına geçeceği öne sürüldü.

"MEHMET ŞİMŞEK'E YENİDEN EKONOMİNİN ANAHTARI VERİLEBİLİR"

Ekonomide köklü değişikliklere gitmeyi planladığı konuşulan Şimşek'in "faiz indirimi politikasını desteklemediği" ileri sürülürken "Deprem felaketi ile birlikte Türkiye ekonomisinin daha iyi yönetilmesi gerekli. Bu nedenle cumhurbaşkanımız Şimşek'e yeniden ekonominin anahtarını verebilir. Ancak Cumhurbaşkanı, faiz artırımına sıcak bakmıyor. Şimşek, kendi ekonomi yöntemlerini uygulamaya geçirmesiyle, uzun vadede Erdoğan ile karşı karşıya gelebilir. Ya da ekonomi yönetimi Şimşek'in de istemiyle baştan ayağa değişebilir" değerlendirmeleri yapılıyor.

AK Partili kurmaylar şu ifadeleri kullanıyor; "Cumhurbaşkanı, Şimşek'in yabancı yatırımcılarla olan iyi ilişkilerinin Türkiye'ye katma değer sağlayacağını biliyor."