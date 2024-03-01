Kupa canavarı Felipe Melo. 17. kupasını kazandı

Ayşe Eser Kuşata
Kupa canavarı Felipe Melo. 17. kupasını kazandı
Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, Güney Amerika Süper Kupa'sında mutlu sona ulaştı. Tecrübeli futbolcu, kariyerine bir kupa daha ekledi.

Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) finali rövanş karşılaşmasında Brezilya temsilcisi Fluminense ile Ekvador ekibi LDU Quito karşı karşıya geldi.

İlk maçı LDU Quito evinde 1-0 kazanmıştı.

Rövanş maçında ise rakibini 2-0 yenen Fluminense, kupayı müzesine götürdü.

KUPA SON DAKİKA GOLÜYLE GELDİ
Fluminense'ye kupayı getiren golleri 76 ve 90. dakikalarda Jhon Arias attı.
Brezilya ekibinde 79. dakikada John Kennedy ve 90+3'te Diogo Barbosa kırmızı kart gördü.

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MELO'DAN 17. KUPA
Fluminense kaptanı 40 yaşındaki Felipe Melo, bu zaferle birlikte kariyerinin 17. kupasını kazanmış oldu.

Galatasaray'da forma giydiği dönemde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere toplamda 8 kupa kaldırmıştı.

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