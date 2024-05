Kupada kral Beşiktaş. Helal olsun Serdar Topraktepe

Beşiktaş için şanssızlıklarla başladı maç. Semih ve Rashica ilk 11'de yoklardı mesela. Hafif sakatlıkları varmış. Serdar Topraktepe de kulübeye çekmiş onları.

Bir de iyi oynadığı sırada yediği gol de var. 2 metrelik Onachu topu orta sahada aldı. Necip'i adeta düğüm yapıp geçti. Topu sürdü de sürdü. Colley ceza alanına giren Onachu'ya müdahale edemedi. O da topu Mert'in üzerinden filelere gönderdi. Trabzonspor 1-0 öne geçti böylece.

Ama beni şaşırtan şu oldu. Sezon boyunca gol yediğinde direnci kırılan Beşiktaş bu kez tersini yaptı. Oyunda üstünlüğünü kurdu. Topu daha çok ayağında tuttu. Sağdan soldan yaptığı ataklarla gol aradı. Uğurcan Çakır başarıyla direndi kalesinde. Taa ki 45+3'e kadar. Salih Uçan'ın ani bir hareketle çevirdiği topa ceza alanı içinde Bardhi eliyle müdahale edince hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Atışı Ghezzal kullandı ve takımlar soyunma odasına 1-1 berabere girdi.

Beşiktaş ikinci yarıya da iyi başlayan taraftı. Trabzonspor ise daha çok savunmada kalıyordu nedense. Geliyorum diyen gol de gelmekte gecikmedi haliyle. Muleka 54. dakikada çok güzel bir pas attı Salih'e. O da uyuyan Trabzonspor'un savunmasından yararlanarak bomboş durumda kafayla topu filelere yolladı.

Yenik duruma düşen Trabzonspor bu kez oyun sistemini değiştirdi. 62'de gole de yaklaştı ama Onachu'nun yakın mesafeden vuruşunu Mert'in kurtarışı mücizeydi. Hemen peşinden ani Beşiktaş atağında Ghezzal'ın nefis şutunun direkten dönmesi ise Beşiktaş adına talihsizlikti.

Ghezzal bu şuttan sonra yerini Rashica'ya bıraktı. Dakika 64.

Trabzonspor'da ise Berat çıktı Pepe girdi. Dakika 68.

Artık roller değişmişti. Beşiktaş kendi alanına çekildi. Trabzonspor yerleşti. Ama ani kontrataklar yapıyordu Beşiktaş. Bu şekilde gol arıyordu.

Oyun şunu gösteriyordu; her an her şey olabilir. Nitekim 70'de Visca'nın şutunda top Mert'in parmaklarından sektikten sonra üst direğe çarptı ve dışarı gitti.

Beşiktaş'ta Muleka'nın sakatlanmasının ardından yerine Aboubakar girdi 75. dakikada. 2 dakika sonra da ceza alanı içinde yakaladığı topa öyle kötü vurdu ki, üstten auta attı.

Trezeguet'in girişiyle ofans gücünü artıran Trabzonspor artık daha kalabalıktı Beşiktaş yarı alanında. Maç Rus ruletine dönmüştü. Trabzonspor baskılı oynayıp gol ararken, Beşiktaş kontrataklara bırakmıştı işi. Ne de olsa öndeydi ya, planı böyleydi demek ki. Ama bu plan 89. dakikaya kadar işledi. Bu kadar geri çekilirsen olayacağı budur işte. Kornerde ceza alanı karıştı, Pepe de topu ağlara yolladı: 2-2.

Golden sonra Beşiktaş ilk yarıdaki kimliğine döndü yine. 90. dakikada da transferi nedeniyle eleştirilen Al Musrati öyle bir gol attı ki ceza alanı dışından vay canına. Uğurcan çaresiz kaldı, top köşeden filelere gitti: 3-2.

Beşiktaş şanssızlıklarla başladığı maçı zaferle bitirdi. Bu sezon ligde çok ama çok kötü görüntü sergileyen siyah beyazlı takım bu kez iyi mücadele etti. Böyle bir sezonu bile kupayla tamamlamak önemli elbette. Kutluyorum. Ama en çok Serdar Topraktepe'yi kutluyorum. Futbolcuları çok iyi motive etmiş bir kere. Ayrıca taktiği de iyiydi ve maça çok iyi hazırlandığı ortadaydı. Abdullah Avcı gibi bir ustayı mat etti. Ziraat Türkiye Kupası söktü aldı adeta. Helal olsun.

Trabzonspor'a da helal olsun. İki takım da gerçekten çok iyi mücadele etti. En azından maçta hakemlik bir şey olmadı ya... O da çok süper. Bir de yerde artistik bir şekilde kıvranan futbolcu da olmadı, yalandan hakemi kandırmaya çalışan da. Güzel bir final oldu. Tebrikler.