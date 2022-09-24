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Enerji krizi odunculara yaradı. Hisselerde rekor artış

Ukrayna-Rusya Savaşı ve Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını kısıtlamasıyla Fransa'da elektrik ve doğal gaz fiyatları yükselirken, halk ısınmada daha az maliyetli olduğu gerekçesiyle odun talaşına yöneldi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 21:16
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Küresel enerji krizi Fransa'da odun fiyatlarının artmasına ve hisse senetleri değerlerinin yükselmesine neden oldu

Enerji krizi odunculara yaradı. Hisselerde rekor artış
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Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, yaklaşan kış öncesi gaz ve elektrikte yükselen fiyatlar, vatandaşları alternatif yakıtlara yöneltti.

Fransa'da halkın talaşa yönelmesiyle odun satan şirketlerin hisseleri borsada hızla yükselişe geçti. Ayrıca son iki yıldır devletin yeşil yakıtı teşvik etmesi ve petrol ile kömür kazanlarının kurulumunun yasaklanması oduna rağbeti artıran başka bir neden oldu.

BORSADA YÜZDE 700'LERE VARAN YÜKSELİŞ YAŞANDI

Odun ile talaş satışıyla tanınan Fransa merkezli bazı şirketlerin hisse değerleri borsada yüzde 700'lere varan yükseliş yakaladı.

Talaşlı Isınma Ulusal Birliği Propellet verilerine göre, 2020 ve 2021 yılları arasında talaş sobası satışları yüzde 41, talaş kazanı satışları ise yüzde 120 artış kaydetti. Talebin çoğalmasıyla talaş fiyatları da ton başına 300-400 avro arasında artış yaşadı.

Fransa Yanıcı Madde, Yakıt ve Isıtma Federasyonu yakın zamanda ülkede yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir talep yaşandığını açıklamıştı. Taleplerin yüksek olması nedeniyle odunda büyük bir arz açığı yaşanırken enerji kıtlığı korkusu tüketicileri kış gelmeden odun stoku yapmaya yöneltmişti. (AA)

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Yıldırım Demircioğlu
24.09.2022 21:55
Bu memlekette odunun değeri her daim yüksek oldu. Hatta meşhur bir deyim bile var "Odunu koysam seçerler." sanki bu güne kadar başka birşey seçtik mi ki...  
 
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