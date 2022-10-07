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O ülkede kripto para pazarına yasak getirildi

Avrupa Birliği, sekizinci yaptırım turunun bir parçası olarak Ruslara kripto hizmetleri sağlamaya kapsamlı bir yasak getirdiğini açıkladı. Nisan'dan beri geçerli olan kısıtlamalar artırılıyor.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:32
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Rusya'da kripto para pazarına yasak getirildi

O ülkede kripto para pazarına yasak getirildi
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Avrupa Komisyonu'nun web sitesinde yayınlanan bir açıklamada, "Cüzdan miktarına bakılmaksızın tüm kripto varlık cüzdanları, hesapları veya saklama hizmetleri yasaklanarak kripto varlıklar üzerindeki mevcut yasaklar sıkılaştırıldı (önceden 10 bin euroya kadar izin verildi)" ifadeleri kullanıldı.

Visa ve Mastercard bu yılın başlarında Rusya pazarından ayrıldıktan ve bazı bankaların SWIFT ile bağlantısının kesilmesinden sonra, kripto para birimleri, stabilcoin USDT, Rusların yurtdışına para taşımanın en popüler yollarından biri haline gelmiş oldu.

Forbes Russia perşembe günü, merkezi AB'de bulunan kripto servis operatörlerinin, müşteriler blokta ikamet etmedikçe Ruslarla işlemleri durdurmak zorunda kalabileceğini belirtti.

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