O ülkede kripto para pazarına yasak getirildi

Avrupa Komisyonu'nun web sitesinde yayınlanan bir açıklamada, "Cüzdan miktarına bakılmaksızın tüm kripto varlık cüzdanları, hesapları veya saklama hizmetleri yasaklanarak kripto varlıklar üzerindeki mevcut yasaklar sıkılaştırıldı (önceden 10 bin euroya kadar izin verildi)" ifadeleri kullanıldı.

Visa ve Mastercard bu yılın başlarında Rusya pazarından ayrıldıktan ve bazı bankaların SWIFT ile bağlantısının kesilmesinden sonra, kripto para birimleri, stabilcoin USDT, Rusların yurtdışına para taşımanın en popüler yollarından biri haline gelmiş oldu.

Forbes Russia perşembe günü, merkezi AB'de bulunan kripto servis operatörlerinin, müşteriler blokta ikamet etmedikçe Ruslarla işlemleri durdurmak zorunda kalabileceğini belirtti.