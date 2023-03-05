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Muharrem İnce o sözleri için konuştu: Pişmanım evet. İnsanım ben

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2018 seçimlerinin ardından attığı "Adam kazandı" mesajı hakkında, "Benim hatam da o olsun. Pişmanım evet. İnsanım ben" dedi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 06:18
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Muharrem İnce o sözleri için konuştu: Pişmanım evet. İnsanım ben

Muharrem İnce o sözleri için konuştu: Pişmanım evet. İnsanım ben
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100 ekranlarında yayınlanan Haftanın Panoraması programında gazeteci Uğur Dündar ve Mine Özbek'in sorularını yanıtladı.

İnce, programın ilerleyen bölümlerinde Mine Özbek'in 2018 seçimlerini kaybettikten sonra attığı "Adam kazandı" mesajını hatırlatması üzerine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ADAM KAZANDI MESAJI İÇİN PİŞMANIM"

Uğur Dündar İnce'ye "Adam kazandı mesajını attığınız için pişman mısınız?" diye sordu.

İnce o dönem bir hata yaptığını belirterek, "Adam kazandı dedim. Adam 20 yıldır kazanıyor zaten. Yani takılılan tek şey oysa adam 20 yıldır kazanıyor zaten. Ben mi kazandırdım 20 senedir. Tabii ki ben insanım. Benim de hatalarım var. Ben de hatalarımdan ders çıkarıyorum. O benim bir hatamdı. Benim hatam da o olsun. On kere seçim kaybetmedim. Bir kere seçim kaybettim. Pişmanım evet. İnsanım ben" dedi.

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