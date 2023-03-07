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İnce'den Kılıçdaroğlu ile görüşmeye yeşil ışık

Muharrem İnce, kendisine görüşme teklifi gelmediğini ancak görüşme teklifi gelmesi halinde Kılıçdaroğlu ile görüşmeye sıcak bakacağını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 20:11
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Kılıçdaroğlu ile görüşmeye İnce'den yeşil ışık

İnce'den Kılıçdaroğlu ile görüşmeye yeşil ışık
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşebileceğini belirterek, 'İçinden çıktığım partiyle niye görüşmeyeyim?' dedi.

Gazeteci ve yazar Uğur Dündar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebileceğini aktardı.

UĞUR DÜNDAR AÇIKLADI

Uğur Dündar, Habertürk'te katıldığı programda Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Dündar, "Muharrem Bey 'Ben Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş bir insanım. İçinden çıktığım partiyle niçin görüşmeyeyim' diyor" dedi.

Dündar, şunları söyledi:

"Ben kendisiyle konuştum. Aranmış değil. Okudum, sayın Altan Öymen ile Hikmet Çetin görüşecekmiş sayın İnce ile. Kendisini aradım, 'Böyle bir görüşme oldu mu?' dedim. 'Hayır, olmadı. Olursa tabii ki görüşürüm, niçin görüşmeyeyim ki?' dedi. 'Görüşmeye sıcak bakarım' dedi."

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