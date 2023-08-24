Prigojin'in ölümünde Kurtlar Vadisi detayı

Putin yönetimine isyan eden Wagner lideri Prigojin, bulunduğu özel uçağın Rus topraklarında düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Prigojin'in ailesi için başsağlığı mesajı yayınlayan Putin, bir Kurtlar Vadisi Pusu sahnesini akıllara getirdi.

Prigojin'in ölümünde Kurtlar Vadisi detayı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner lideri Yevgeniy Prigojin için başsağlığı mesajı yayınladı. Putin'in iktidarına isyan eden Prigojin için yayınladığı mesaj, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati ve Abdülhey isimli karakterler arasında geçen bir diyalogu hatırlattı.

Bahsi geçen diyalogda Memati, Abdülhey'e "Hem öldürüyorsun hem de Fatiha'sını okuyorsun" diyor.

PRİGOJİN'İ TAŞIYAN ÖZEL UÇAK DÜŞTÜ

Saint Petersburg - Moskova seferini yapan ve Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'i taşıyan özel uçak, dün akşam saatlerinde başkentin kuzeyinde düştü. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre Prigojin'in de bulunduğu uçaktaki 10 kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aylarda Putin yönetimine darbe yapmaya çalışan ve daha sonra isyandan vazgeçen Prigojin'in ölümü, olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu sorularını akla getirdi.

Konuyla ilgili ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Başkanı Zelenski dahil olmak üzere birçok siyasetçi açıklama yayınladı. Birçok Batılı lider, olayın bir suikast olduğunu ve Putin'in emriyle gerçekleştirildiğini ima etti. Öte yandan bazı kaynaklar, uçağın Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddia edildi.

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PUTİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 kişinin öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı paylaştı.

Mesajında Putin, "Prigojin’i çok uzun zamandır, doksanlı yılların başından beri tanırdım. O kaderi karmaşık bir insandı ve hayatta ciddi hataları da oldu, aynı zamanda hem kendisi için, hem de son aylarda olduğu gibi, ortak amacımız adına kendisinden rica ettiğim zamanlarda gerekli başarıları elde etmeyi başardı. O yetenekli bir insan, yetenekli bir iş adamıydı, sadece kendi ülkemizde değil, yurt dışında da, özellikle de Afrika'da çalıştı ve başarılar elde etti" ifadelerini kullandı.

KURTLAR VADİSİ PUSU SAHNESİNİ AKLA GETİRDİ

Putin'in kendi yönetimine isyan eden ve Rusya topraklarında uçağı düşen Prigojin'in ailesi için başsağlığı mesajı yayınlaması, Kurtlar Vadisi Pusu sahnesini akla getirdi. Sahnede Memati, Abdülhey'e "Hem vuruyorsun hem de Fatiha'sını okuyorsun" ifadelerini kullanıyor.

WAGNER YASTA

Liderleri Prigojin’in ölüm haberini alan Wagner askerleri ağlayarak anıtlara çiçekler bıraktı. Videolarda, askerlerin St. Petersburg, Novosibirsk ve Yekaterinburg şehirlerinde anıtlar kurup gözyaşları içinde çiçekler bıraktığı görüldü.

Sosyal medyada video paylaşan 3 Wagner askeri, "Prigojin'in ölümüne nasıl bir tepki vereceğimize yönelik iddialar var. Tek bir şey söyleyeceğiz; başlıyoruz. Bizi bekleyin" diye konuştu. Wagner Genel Merkezi ofisinde haç şeklindeki ışıklarla Prigojin için aydınlatıldı.

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