Kuruluş Osman'a flaş transfer

Kuruluş Osman dizisi 5. sezonuyla yakında atv ekranında olacak. Dizinin yeni sezon hikâyesi ve yeni oyuncuları yine oldukça iddialı. Seyirciyi çarşamba akşamları yine ekrana kilitleyecek olan fenomen dizide Osman beyin oğlu Orhan’ı genç kuşağın başarılı oyuncularından Emre Bey canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emre Dinler ve Sevil Akı‘nın da transfer olduğu diziye son olarak usta aktör Altan Gördüm dahil oldu.

Altan Gördüm‘ün dizide “Yakup beyi” canlandıracağı öğrenildi. Gördüm son olarak “Bir Zamanlar Çukurova”nın ardından “Yalnız Kurt” dizisinde rol almıştı. Gördüm böylece yeni sezonda yine atv’nin iddialı bir dizisinde daha kamera karşısına geçecek.

