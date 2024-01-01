Somali Cumhurbaşkanı’nın katil oğlunun Türkiye’deki ilk vukuatı değilmiş. Kadını sıkıştırıp takip etmiş

Kaynak: Haber Merkezi
Somali Cumhurbaşkanı’nın katil oğlunun Türkiye’deki ilk vukuatı değilmiş. Kadını sıkıştırıp takip etmiş
İstanbul’da kuryeye çarparak ölümüne neden olan ve Türkiye’den kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammet Hasan Şeyh’in daha önceki vukuatı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’nun bilgilerine göre, İstanbul’da kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammet Hasan Şeyh’e kamu davası açıldı.

Kuryeyi çarparak öldüren Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili flaş bir bilgi geldi. İddialara göre, Muhammet Hasan Şeyh’in bu ilk vakası değilmiş.

Terkoğlu, kuryeyi öldüren Şeyh’in daha önce yine İstanbul Ataşehir’de trafikte bir kadını sıkıştırdığını iddia etti.

Şeyh, L.A. isimli bir kadınla tartışmış, ardından takip edip trafikte sıkıştırdığını öne süren Terkoğlu, L.A.’nın yaşadıklarını da dün gibi hatırladığının altını çizdi.

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NELER OLDU?

İstanbul’da 30 Kasım’da meydana gelen kaza Türkiye’nin gündemine oturdu. Avrasya Tüneli çıkışında kurye Yunus Emre Göçer hedef alınır gibi otomobille ezildi. Kuryeye çarparak ölümüne sebep olan ise Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammet Hasan Şeyh olduğu anlaşıldı.

İlk raporda kurye suçlu olarak gösterildi ve Somali Cumhurbaşkanının oğlu serbest bırakıldı. Ancak ikinci raporda suçlu Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı. Ancak Muhammet Hasan Şeyh çoktan yurt dışına kaçmıştı.

Kuryenin eşi şikayetini geri çekse de kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanının oğluna Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesi ile kamu davası açtı. İlk duruşma ise 16 Ocak’ta görülecek.

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