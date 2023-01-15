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Kuş cenneti cehenneme döndü. Çok sayıda hayvan öldü

Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan çalılık ve otluk yangınında, çok sayıda hayvan öldü.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 17:30
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Kuş cenneti birçok hayvana mezar oldu

Kuş cenneti cehenneme döndü. Çok sayıda hayvan öldü
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Osmaniye’de geçen yıl ‘Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan çalılık ve otluk yangınında bozulan kuş yuvası veya kuş ölüsüne rastlanmadığı ancak yangından kaçamayan başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda sürüngen ve böceğin öldüğü tespit edildi.

DHA'da yer alan habere göre, yangın, dün saat 20.30’da Kırmıtlı köyü yakınında bulunan Kastabala Kuş Cenneti’nde başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 itfaiye ekibi, 4 arazöz, 2 su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 25 dönümlük arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangında ölen hayvanlar gün yüzüne çıktı.

Bölgede çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, ölen yaban hayvanlarının tespiti için çalışma başlattı.

Yangında, bozulan kuş yuvası veya kuş ölüsüne rastlanmadığı ancak alevlerden kaçamayan başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda sürüngen ve böceğin öldüğü tespit edildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

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İNSAN DOGA AĞAÇ CALI DÜŞMANLARI
15.01.2023 17:50
ORMAN DAG AĞAÇ DUSMANLARINA NE İNSAN DAYANIYOR NEDE DOĞA DAYANIYOR  
 
Sedat
15.01.2023 17:36
Hayvanlar için cehenneme dönen bu olan rantçılar için cennet oldu.  
 
DÜŞMAN
15.01.2023 17:34
Görünüyor mu, bizden mi, bunu bilirsek mücadele daha başarılı olur inşallah.  
 
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