Kuş ekmeği bitkisi nelere iyi gelir

Kuş ekmeği bitkisi, kırmızı çiçekli ve kökü yenen bir bitki. İşte Kuş ekmeği bitkisinin yararları:

Kanamaları durdurur, tansiyonu düşürür ve idrar söktürür.

İdrar yolları enfeksiyonları, akciğer, mide, böbrek ve rahim hastalıkları için faydalıdır.

İshal, dizanteri, boğaz ağrıları gibi hastalıklarda yararlıdır.

Vücut direncini artırıyor, bağışıklığı düzenliyor.

A, C ve K vitaminleri ile potasyum ve kalsiyum içerir.

Kuş ekmeği bitkisinden çay yapmak için, bir bardak kaynar suya iki gram kurutulmuş ve toz haline getirilmiş kuş ekmeği bitkisi ekleyip beş dakika demleyebilirsiniz. Günde bir fincan içebilirsiniz. Ayrıca çorbaya da ekleyebilirsiniz. Kuş ekmeği bitkisini kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda yarar var...



