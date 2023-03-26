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Kütahya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’da seyir halinde olan bir otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 16:49
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Kütahya’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Dedeler caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 43 AT 726 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen idaresindeki İ.K. idaresindeki 43 AAJ 025 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İ.K. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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