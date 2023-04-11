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Bir ülkede artık haberleri yapay zeka sunacak. Bir bu kalmıştı

Kuveyt merkezli haber kanalı yapay zekayla çalışan sanal haber sunucusu kullanılacağını açıkladı. Arapça konuşan Fedha, "Ben Kuveyt'te, Kuwait News'te yapay zeka ile çalışan ilk sunucu olan Fedha." diyerek ilk haberini sunmaya başladı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:42
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Kuveyt'te artık haberleri yapay zeka sunacak

Bir ülkede artık haberleri yapay zeka sunacak. Bir bu kalmıştı
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Yapay zeka her geçen gün yeni bir alanı daha fthederken son keşfi haber kanallarında sunuculuk oldu.

Yapay zeka Kuveyt News basına yaptığı açıklamada Fedha’nın test aşamasında olduğunu belirterek internet üzerinden günlük haberleri okuyacağını söyledi.

Beyaz tshirt, siyah bir ceket giyen Fedha’nın tanıtım videosunda sarışın olduğu görüldü. Yetkililer, Fedha’nın ‘Kuveytlileri bir araya getiren çeşitliliği yansıttığını’ aktardı.

Fedha’nın, medya organının Twitter hesabından günlük olarak haber bültenlerini sunması planlandığı ve zamanla Kuveyt aksanıyla konuşmasının beklediği aktarıldı.

Fedha "Ben Kuveyt'te, Kuwait News'te yapay zeka ile çalışan ilk sunucu olan Fedha. Ne tür haberleri tercih edersiniz? Görüşlerinizi duyalım" dedi.

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