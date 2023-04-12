Yapay zeka kendi dilini üretiyor. İşte şimdi yandık!

Her geçen gün meslekleri elimizden alacak korkusuyla gelişmelerini takip ettiğimiz yapay zekanın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı.

ChatGPT, depolama sorununu gidermek için bir sıkıştırma tekniğine başvurmak için metinleri kodlayarak saklayacak. Yani bu da yapay zekanın kendine has bir dil geliştireceği anlamına geliyor.

YAPAY ZEKANIN DİL GELİŞTİRME SEBEBİ: DEPOLAMA ALANI AÇMAK

Yapay zeka sistemlerinin bu tür kısaltma teknikleri aslında yeni bir gelişme değil ancak ChatGPT’nin bu sistemi son dönemde bir hayli dikkat çekiyor. Önceki görüşmenin tamamını minimum sayıda simgeye dönüştüren ChatGPT bu sayede depolama alanını en verimli şekilde kullanıyor.

endi içinde yeni bir dil sistemine sahip olan ChatGPT, konuşma penceresini tam anlamıyla geri getirebilmek için birkaç talimatı da yerine getiriyor.

Sıkıştırılmış metin biçiminin sağladığı sonuçlar mükemmel olmadığı için platforma girilen talimatlar sayesinde kullanıcılar eski konuşmalarına da eksiksiz bir şekilde ulaşabiliyorlar.



