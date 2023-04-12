12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yapay zeka kendi dilini üretiyor. İşte şimdi yandık!

Yapay zekanın durdurulması için yurt dışında imza veren iş insanlarının eyleminden sonra yapay zekanın şimdi de dünya üzerinde hiç var olmayan 'kendine ait bir dil' üretmeye çalıştığı ifade edildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 07:15
Takip Et

Yapay zeka kendini dilini oluşturacak

Yapay zeka kendi dilini üretiyor. İşte şimdi yandık!
+
Aa
-

Her geçen gün meslekleri elimizden alacak korkusuyla gelişmelerini takip ettiğimiz yapay zekanın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. 

ChatGPT, depolama sorununu gidermek için bir sıkıştırma tekniğine başvurmak için metinleri kodlayarak saklayacak. Yani bu da yapay zekanın kendine has bir dil geliştireceği anlamına geliyor.

YAPAY ZEKANIN DİL GELİŞTİRME SEBEBİ: DEPOLAMA ALANI AÇMAK

Yapay zeka sistemlerinin bu tür kısaltma teknikleri aslında yeni bir gelişme değil ancak ChatGPT’nin bu sistemi son dönemde bir hayli dikkat çekiyor. Önceki görüşmenin tamamını minimum sayıda simgeye dönüştüren ChatGPT bu sayede depolama alanını en verimli şekilde kullanıyor.

endi içinde yeni bir dil sistemine sahip olan ChatGPT, konuşma penceresini tam anlamıyla geri getirebilmek için birkaç talimatı da yerine getiriyor. 

Sıkıştırılmış metin biçiminin sağladığı sonuçlar mükemmel olmadığı için platforma girilen talimatlar sayesinde kullanıcılar eski konuşmalarına da eksiksiz bir şekilde ulaşabiliyorlar.


İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
2
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
3
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
4
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
5
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
6
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
7
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
﻿iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 için ikinci beta sürümü ortaya çıktı
﻿iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 için ikinci beta sürümü ortaya çıktı
﻿iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 için ikinci beta sürümü ortaya çıktı
﻿Silivri'de kaza! Otomobil bariyerlere çarptı
﻿Silivri'de kaza! Otomobil bariyerlere çarptı
﻿Silivri'de kaza! Otomobil bariyerlere çarptı
﻿Hatay'da ayakkabı imalathanesinde yangın
﻿Hatay'da ayakkabı imalathanesinde yangın
﻿Hatay'da ayakkabı imalathanesinde yangın
﻿Kadıköy önlerinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı
﻿Kadıköy önlerinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı
﻿Kadıköy önlerinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.