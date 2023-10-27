Asansörün 1 hafta önce arızalandığı görüntüler ortaya çıktı. Ölüm bile bile gelmiş

Aydın’da Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör faciasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci de yaralandı.

Öğrenciler asansörün sık sık arızalandığını ve şikayet ettiklerini ileri sürdü. Yeniçağ yurdun henüz 2 yılık bir yapı olduğunu asansörün yeni olmasına rağmen sık sık arızalandığını ortaya çıkarmıştı.

Sosyal medyada yayılan bir videoya göre, aynı yurtta faciadan 1 hafta önce yine asansör arızalandı. Görüntülerde öğrenciler asansör içerisinde panik halinde olduğu ve asansörün eksi 1. katta kaldığı görülüyor.

Video sosyal medyada gündem oldu. ‘Ölüm bile bile geldi’, ‘Yöneticiler liyakatsiz olunca sonuç bu’ yorumları geldi.

SİNOP KYK YURT MÜDÜRÜNDEN REZALET AÇIKLAMA

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK yurdu öğrencileri de Zeren için KYK önünde eylem yaptı.

Eylemin sonlanması için açıklamalarda bulunan yurt müdüründen skandal bir açıklama geldi.

Yurt müdürü öğrencilere karşı, “Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre” diyerek rezalet bir açıklamaya imza attı.

VALİ NE DEMİŞTİ?

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirtti. Vali Canbolat, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

21 EYLÜL'DE BAKIMI YAPILMIŞ

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.