Rıza Kayaalp: Bir anlık boşluğuma geldi

Kaynak: İHA
Rıza Kayaalp: Bir anlık boşluğuma geldi
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Sergey Semenov’a kaybeden milli güreşçi Rıza Kayaalp, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Sergey Semenov’a kaybetti.

Milli sporcu gümüş madalya kazandı.

Mücadele sonrası konuşan Rıza Kayaalp'in sözleri şu şekilde;
“14. finalimi yaptım. Tarihi bir başarı aslında. Çok istiyordum 13. şampiyonluğu. Biraz da o yüzden oldu diyebiliriz. 2-0 öne geçtiğim maçı bir anlık bir boşluğuma geldi. Normalde öyle bir oyunu yiyecek sporcu değilim. 2-0’dan sonra biraz maçı soğutmam gerekiyordu. İşte o şampiyonluk hırsıyla, hayatta eğmeyeceğim boynu eğmiş olduk”

“Önümüzde Olimpiyat var onun hazırlığını yapacağız. Tabii tecrübe olacak bir durum kalmadı, 14. final sonuçta. Olimpiyat yolunda devam edeceğiz. Belki bundan sonra rekor için bir Avrupa Şampiyonası’na daha katılmak artık boynumuzun borcu oldu.”

İlgili Haberler
Galatasaray'a Karşıyaka şoku! Kupanın dışına itti
Galatasaray'a Karşıyaka şoku! Kupanın dışına itti
Milli güreşçi Rıza Kayaalp rekoru kıramadı. Tuş oldu
Leipzig Real Madrid maçının ilk 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
Leipzig Real Madrid maçının ilk 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
Fenerbahçe kupada yarı finale çıktı
Fenerbahçe kupada yarı finale çıktı
7 Süper Lig takımı PFDK'lık oldu
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Efes Dörtlü Final'de
Anadolu Efes Dörtlü Final'de
Yönetim onay verdi. Avrupa devinin yüzde 25'i satıldı
Beşiktaş Al-Musrati'nin bonservisini aldı. Tarihe geçen transfer
Son Haberler
“Değerli Yalnızlık”tan Mısır’a… Yazarlar
“Değerli Yalnızlık”tan Mısır’a…
Önce kendini sevme! Yazarlar
Önce kendini sevme!
İstanbul demek Türkiye demek Yazarlar
İstanbul demek Türkiye demek
Gayrimenkul yatırımcısını cezalandırmayın… Yazarlar
Gayrimenkul yatırımcısını cezalandırmayın…
Dış açıklar yoksullaştırdı Yazarlar
Dış açıklar yoksullaştırdı
Beyinler nasıl köreltiliyor?! Yazarlar
Beyinler nasıl köreltiliyor?!