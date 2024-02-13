Galatasaray'a Karşıyaka şoku! Kupanın dışına itti

Kaynak: AA / İHA
Galatasaray'a Karşıyaka şoku! Kupanın dışına itti
Pınar Karşıyaka, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray’ı 88-72 mağlup etti ve Konya’da oynanacak Dörtlü Final’e katılma hakkı kazandı.

Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka ile Galatasaray karşılaştı.

Karşıyaka, mücadeleyi 88-72 kazandı ve Galatasaray'ı kupanın dışına itti.

İzmir ekibi, Dörtlü Final'e katılma hakkı kazandı.

Ayrıca Karşıyaka, yarı finalde Anadolu Efes ile mücadele edecek.

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

P. Karşıyaka: Errick McCollum 12, Jaylon Brown 13, Vernon Carey 17, Darrun Hilliard 6, Vitto Brown 25, Kenan Sipahi 8, Thomas Akyazılı 6, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 1, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray: Corey Walden 9, Akwasi Yeboah 8, David McCormack 4, Klemen Prepelic 19, Miralem Halilovic 10, Samet Geyik 2, Göksenin Köksal 4, Sadık Emir Kabaca 8, İsmet Akpınar 2, Buğrahan Tuncer 6

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. periyot: 23-14 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 45-37 (P. Karşıyaka lehine)

3. periyot: 74-56 (P. Karşıyaka lehine)

İlgili Haberler
Rıza Kayaalp: Bir anlık boşluğuma geldi
Rıza Kayaalp: Bir anlık boşluğuma geldi
Milli güreşçi Rıza Kayaalp rekoru kıramadı. Tuş oldu
Leipzig Real Madrid maçının ilk 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
Leipzig Real Madrid maçının ilk 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
Fenerbahçe kupada yarı finale çıktı
Fenerbahçe kupada yarı finale çıktı
7 Süper Lig takımı PFDK'lık oldu
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Efes Dörtlü Final'de
Anadolu Efes Dörtlü Final'de
Yönetim onay verdi. Avrupa devinin yüzde 25'i satıldı
Beşiktaş Al-Musrati'nin bonservisini aldı. Tarihe geçen transfer
Süper Lig'de favori değişti: İşte şampiyonluk oranları
Furkan Korkmaz'dan transfer itirafı: Türkiye'ye tatil yapmak için geldim
Furkan Korkmaz'dan transfer itirafı: Türkiye'ye tatil yapmak için geldim
Son Haberler
Rıza Kayaalp: Bir anlık boşluğuma geldi Spor
Rıza Kayaalp: Bir anlık boşluğuma geldi
“Değerli Yalnızlık”tan Mısır’a… Yazarlar
“Değerli Yalnızlık”tan Mısır’a…
Önce kendini sevme! Yazarlar
Önce kendini sevme!
İstanbul demek Türkiye demek Yazarlar
İstanbul demek Türkiye demek
Gayrimenkul yatırımcısını cezalandırmayın… Yazarlar
Gayrimenkul yatırımcısını cezalandırmayın…
Dış açıklar yoksullaştırdı Yazarlar
Dış açıklar yoksullaştırdı
Beyinler nasıl köreltiliyor?! Yazarlar
Beyinler nasıl köreltiliyor?!