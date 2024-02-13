Galatasaray'a Karşıyaka şoku! Kupanın dışına itti

Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka ile Galatasaray karşılaştı.

Karşıyaka, mücadeleyi 88-72 kazandı ve Galatasaray'ı kupanın dışına itti.

İzmir ekibi, Dörtlü Final'e katılma hakkı kazandı.

Ayrıca Karşıyaka, yarı finalde Anadolu Efes ile mücadele edecek.

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

P. Karşıyaka: Errick McCollum 12, Jaylon Brown 13, Vernon Carey 17, Darrun Hilliard 6, Vitto Brown 25, Kenan Sipahi 8, Thomas Akyazılı 6, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 1, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray: Corey Walden 9, Akwasi Yeboah 8, David McCormack 4, Klemen Prepelic 19, Miralem Halilovic 10, Samet Geyik 2, Göksenin Köksal 4, Sadık Emir Kabaca 8, İsmet Akpınar 2, Buğrahan Tuncer 6

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. periyot: 23-14 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 45-37 (P. Karşıyaka lehine)

3. periyot: 74-56 (P. Karşıyaka lehine)