Leverkusen yine yaptı yapacağını. 3 dakikada işi bitirdi

Xabi Alonso’nun yönetimindeki Bayer Leverkusen ile Pellegrino Matarazzo’nun ekibi Hoffenheim, BayArena’da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 87. dakikasında 1-0 geride olan Bayer Leverkusen, maçı 88 ve 90+1 dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Leverkusen’in gollerini Robert Andrich (88. dakika) ve Patrick Schichk (90+1. dakika) attı.

Konuk ekip Hoffenheim’in golünü 33. dakikada Maximilian Beier kaydetti.

Beier’in golünde asisti Beşiktaş’ın eski golcüsü Weghorst yaptı. Hoffenheim’da milli oyuncu Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte tüm kulvarlardaki namağlup serisini 39 maça yükselten ve bu sezon hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Bayer Leverkusen, 73 puana yükselirken, Hoffenheim 33 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, ligde kalan 7 maçtan 12 puan çıkarması halinde, diğer rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi Bundesliga şampiyonu olacak.