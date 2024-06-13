Lise mezuniyeti skandalı! 'Uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle alınmadılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Lise mezuniyeti skandalı! 'Uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle alınmadılar

Gebze'de bir lise bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, kıyafet kurallarına uymadıkları iddiasıyla bazı öğrencilerin girişi engellendi. Duruma tepki gösteren öğrenci ve veliler, okul idaresiyle karşı karşıya gelirken, olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün müdahalesi sonucunda, tüm öğrenciler törene katıldı.

Alaettin Kurt Anadolu Lisesi, Gebze'nin Kirazpınar Mahallesi'nde mezuniyet sevinci yaşadı. Okul yönetimi, öğrencilerin bu önemli gününü bahçede düzenlenen bir törenle taçlandırdı. Mezuniyet Komisyonu'nun hazırladığı ve velilere iletilen 'Veli izin onay formu'nda, törene katılacak öğrencilerin milli ve manevi değerlere uygun kıyafetler giymeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yırtık, delikli veya şeffaf kıyafetlerin yanı sıra, vücut hatlarını belli eden giysilerin ve siyasi simgeler içeren aksesuarların kullanımı yasaklandı. Velilerden, bu kurallara uyulacağının teyidi olarak formu imzalamaları istendi.

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JANDARMA SEVK EDİLDİ

Mezuniyet töreni arefesinde, kıyafet yönetmeliğine uymadıkları belirtilen öğrencilerin törene katılımına izin verilmedi. Bu durum, bazı öğrenci ve velilerin okul idaresine karşı tepki göstermesine neden oldu. İdare ile veliler arasındaki anlaşmazlık, gergin anlara sahne oldu. Tansiyonun yükselmesi üzerine, okul alanına jandarma ekiplerinin çağrıldığı bildirildi.

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'ÖĞRENCİLER AÇIK OLDUĞU İÇİN MAALESEF İÇERİYE ALINMIYOR'

Bir veli, "Öğrenciler açık olduğu için maalesef içeriye alınmıyor" derken, başka bir veli ise "Benim çocuklarım eşitlik haklarını sonuna kadar kullanabilirler. Ama bir İmam Hatip Okulu ise kılık kıyafet yönetmenliğinde, başörtü değil de açık vesaire ise tabii ki bu şekilde giremezler. Ama normal bir okulda, Fen Lisesi’nde, Anadolu Lisesi’nde çocuklar çok abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini giyebilirler.

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Bu çocukların anne- babası yanındayken, bu şekilde bekletmek ne kadar doğru" dedi. Bir öğrenci ise giydiği kıyafeti göstererek "Bu elbisemden dolayı beni almadılar" dedi. Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan’ın veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrenciler içeri alarak, mezuniyet törenine katılmalarına izin verdi.

'KADININ KIYAFETİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN ANLAMSIZ TARTIŞMA VE UYGULAMALARA BİR YENİSİ DAHA EKLEMİŞTİR'

Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 2 No'lu Şubesi, yaşananlara tepki göstererek yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Bugün Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde, mezuniyet töreninde kız öğrencilerimizin kıyafetleri gerekçe gösterilerek mezuniyete alınmadıkları, veliler tarafından sosyal medyada paylaşılmış olup, sendika olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda protokolün katılacağı bahane edilerek özellikle kız öğrencilerin kıyafetleri günler öncesinden okul yönetimi tarafından görülmek istenmiş, kıyafetine onay çıkan öğrencilerin programa dahil edileceği söylenmiştir. Bugün yapılan programa da okul yönetimince kıyafetleri uygun bulunmayan öğrenciler alınmayarak okul kapısı önünde bekletilmiştir.

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Bu uygulama Cumhuriyet'in 100’üncü yılını kutlayan laik Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan bir uygulamadır. 28 Şubat sürecini anımsatan, hatta aratmayan bu tür uygulamalar ülkenin toplumsal barışına hizmet etmeyeceği gibi yıllardır kadının kıyafeti üzerinden yürütülen anlamsız tartışma ve uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Bu olayın takipçisi olacağımızı, sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın zaman geçirilmeden derhal açılmasını talep ediyoruz. Süreci kararlılıkla takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

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