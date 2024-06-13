Türkiye’de Suriyeliler maaş alıyor mu? sorusuna "İran Dinar"lı yanıt

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de Suriyeliler maaş alıyor mu? sorusuna "İran Dinar"lı yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan son açıklamaya göre, "Türkiye'de Suriyelilere maaş verildiği" şeklindeki söylentileri yalanladı.

İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara maaş bağlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, bu tür yanıltıcı bilgilerin toplumsal algıyı olumsuz etkileyebileceği ve gerçek dışı olduğu vurgulandı.

İRAN DİNARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

DMM tarafından yapılan son duyuruya göre, sosyal medyada dolaşıma giren ve "Türkiye'de maaş alan Suriyeliler" şeklinde yorumlanan görüntülerin, Türkiye ile bir bağlantısı olmadığı açıklandı. Yayımlanan bildiride, bu görüntülerin Türkiye'deki durumları yansıtmadığı ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. DMM, bu tür yanıltıcı bilgilerin yayılmasının önüne geçmek amacıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.

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"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Görüntülerin geçtiğimiz ay sosyal medyada, "Irak'ta Şii Vakfı tarafından hazırlanan bir başvuru" iddiasıyla paylaşıldığı, ancak görüntülerdeki paranın İran Dinarı olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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