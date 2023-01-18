Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Uzatması oynanan mücadelede Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşandı.
Beşiktaş'ın maçtaki tek golünü kaydeden golcü oyuncu kasığından sakatlandı ve maça devam edemedi.
102.dakikada oyundan çıkan Cenk'in yerine Atiba dahil oldu.
Cenk'in son durumu yapılan kontrollerden sonra belli olacak.
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