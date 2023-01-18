18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş'ten Ankaragücü maçı öncesi flaş karar

Şenol Güneş'ten Ankaragücü maçı öncesi flaş karar

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i belirledi

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:01
Takip Et

Ankaragücü Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Şenol Güneş'ten Ankaragücü maçı öncesi flaş karar
+
Aa
-

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Ankaragücü ile Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi 11'i belirledi. Güneş'in Salih ve NKoudou'yu ilk 11'de oynatmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle:

Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Muleka, Gedson Fernandes, N'Koudou, Cenk Tosun.

Ankaragücü'nün ise sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Bahadır Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Chatzigiovanis, Ali Sowe.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
2
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
3
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
4
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
5
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
6
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
7
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu
﻿Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu
﻿Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu
﻿AB'den İran'a yaptırım tehdidi
﻿AB'den İran'a yaptırım tehdidi
﻿AB'den İran'a yaptırım tehdidi
﻿Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı
﻿Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı
﻿Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı
﻿Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
﻿Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
﻿Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.