Şenol Güneş'ten Ankaragücü maçı öncesi flaş karar

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Ankaragücü ile Ankara'da karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi 11'i belirledi. Güneş'in Salih ve NKoudou'yu ilk 11'de oynatmayı kararlaştırdığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle:
Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Muleka, Gedson Fernandes, N'Koudou, Cenk Tosun.
Ankaragücü'nün ise sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Bahadır Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Chatzigiovanis, Ali Sowe.
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