Bu maçlar kaçmaz. Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Avrupa'dan maçları biter bitmez Yeniçağ'da yazacaklar

BUGÜN:
Spor Toto 1. Lig'de Göztepe, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. 20.30'da başlayacak mücadeleyi Sedat Kaya yazacak.
CUMARTESİ:
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Maç 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi Turgay Beşyıldız yazacak.
Altınordu ile Eyüpspor, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak. Bu maçı Mirza Şeker değerlendirecek.
PAZAR:
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, evinde Arsenal'i ağırlayacak. 18.30'da başlayacak heyecanılı maçı Sedat Kaya yazacak.
20.30 seansında iki maç oynanacak.
Beşiktaş, Dolmabahçe'de Giresunspor'u konuk edecek. Gürel Yurttaş, karşılaşmayı değerlendirecek.
Erzurumspor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Maçı Turgay Beşyıldız yazacak.
PAZARTESİ:
Fenerbahçe, Karagümrük'e konuk olacak. 20.30'da oynanacak maçın tüm kritiklerini Fatih Saboviç yapacak.