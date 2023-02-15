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Madonna’nın çağrısına Haluk Levent’ten yanıt

ABD’li şarkıcı Madonna'nın Türkiye için bağış çağrısında bulunarak "Bağış yapabileceğiniz en iyi yer Ahbap" paylaşımına Haluk Levent'ten teşekkür geldi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:32
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Madonna’dan Haluk Levent’e yanıt

Madonna’nın çağrısına Haluk Levent’ten yanıt
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Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat camiası yaşananların ardından tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye’deki depreme kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri de ABD’li şarkıcı Madonna oldu.

Madonna’nın sosyal medya hesabından yaptığı "bağış" paylaşımına, AHBAP’ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent’ten yanıt geldi. Levent, Twitter’dan, ”Thank you Madonna” (Teşekkürler Madonna) diye yazdı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve tabii sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!” ifadelerini yazan Madonna, AHBAP platformuna bağış çağrısında bulunmuştu.



Madonna paylaşımının sonuna, “The Best Place to Donate is—-ahbap.org” (bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org) ifadesini yazmıştı.

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