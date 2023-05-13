Madonna'nın tartışmalu kitabındaki fotoğrafları açık arttırmayla satılacak

Pop ikonu Madonna'nın 1992 yılında yayımlanan kitabındaki çok konuşulan kareleri ilk kez satışa çıkıyor

Madonna'nın tartışmalu kitabındaki fotoğrafları açık arttırmayla satılacak

Editör: Osmancan EROK

Madonna'nın 1992 yılında yayımlanan "Sex" adlı kitabındaki kareler, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

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Christie's müzayede evi tarafından yapılacak satış, Ekim ayında gerçekleştirilecek. Kitapta bulunan 40 fotoğraf özel olarak basılacak ve hem Madonna hem de fotoğrafçı Steven Meisel tarafından imzalanacak.

Her bir karenin ortalama 50 bin dolar ile 300 bin dolar arası alıcı bulması bekleniyor.

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Elde edilen gelir, Madonna'nın 2006 yılında kurduğu hayır derneği "Raising Malawi"ye bağışlanacak.

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