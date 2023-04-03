3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Madonna’yı keşfeden Seymour Stein hayatını kaybetti

Madonna’yı keşfeden Seymour Stein hayatını kaybetti

Madonna'nın yanı sıra Talking Heads ve Ramones'in müzik kariyerlerini başlatan; Cure, Depeche Mode ve The Smiths'i tanıtan müzik yöneticisi Seymour Stein, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:39
Takip Et

Madonna’yı keşfeden Seymour Stein yaşamını yitirdi

Madonna’yı keşfeden Seymour Stein hayatını kaybetti
+
Aa
-

ABD'li müzik yapımcısı Seymour Stein, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aralarında Madonna, Talking Heads, Ramones gibi isimlerin olduğu çok sayıda müzisyeni keşfeden Stein'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. 

Sire Records isimli yapım şirketinin kurucularından olan Stein; Madonna, Talking Heads, Lou Reed, Depeche Mode, Ramones, The Cure ve The Smiths gibi müzisyen ve grupları keşfeden isim olarak biliniyordu. 80’lerin pop müziğini şekillendiren isimlerin başında gelen ve 70'li yaşlarında bile yeni yetenek keşfetmek için seyahatlere çıkan Stein, müzik sektörüne 13 yaşında girdi. 

HASTANE YATAĞINDA MADONNA'YI ÇAĞIRDI

Stein'ın en büyük ticari başarısı, açık kalp ameliyatından sonra iyileşirken, demosunu dinledikten sonra hastane yatağına çağırdığı Madonna oldu.

"ABSÜRD DURAN TÜRDEN BİR KULÜP ÇOCUĞUYDU"

Stein, 2018 tarihli anı kitabı "Siren Song: My Life in Music"te Madonna hakkında, "Ucuz, serseri giysiler giymişti, hastanenin kalp hastalığı bölümünde absürd duran türden bir kulüp çocuğuydu" diye yazdı.

Stein, kaleme aldığı otobiyografi kitabında eşcinsel olduğunu fakat buna rağmen eşi Linda ile evlendiğini de söyledi.

Stein, 1970’lerin sonunda Linda'dan boşandı. Linda, 2007 yılında yardımcısı tarafından öldürüldü. Çiftin kızı Samantha 2013’te yaşamını yitirdi ve diğer kızı Mandy Stein ise yönetmenlik yapıyor.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
1
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
2
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
3
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
4
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
5
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
6
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
7
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.