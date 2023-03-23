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Liyakatsız kadrolar kenardaki boşlukları doldurunca devlet hastanesinin sismik izolatörü depremde çalışmadı

Malatya Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’nde sismik izolatör sistemi olmasına rağmen neden hasar aldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:15
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Malatya devlet hastanesinin sismik izolatör sistemine rağmen neden hasar aldığı ortaya çıktı

Liyakatsız kadrolar kenardaki boşlukları doldurunca devlet hastanesinin sismik izolatörü depremde çalışmadı
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YENİÇAĞ / GAMZE DAĞ

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından şehir hastanelerinde ve devlet hastanelerinde hasar meydana gelmesi gündemden düşmüyor.

Yeniçağ, 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunmaya başlayan Malatya Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’nde sismik izolatör sistemi olmasına rağmen neden hasar aldığını araştırdı.

Malatya’da devlet hastanesinde incelemede bulunan uzmanların aktardığı bilgilere göre; hastanede uygulanan sismik izolatör sisteminde herhangi bir hata olmadığı ancak deprem esnasında izolatörün yeterli esneme yapabilmesi için gerekli olan boşlukların sonradan doldurulduğu ortaya çıktı.

Mühendisler tarafından kurulan sistemde boşlukların doldurulması sebebiyle izolatörler, deprem esnasında gerekli yer değiştirmeleri yapamadığı için hastane hasar aldı.

İzolatör sistemindeki boşlukların kim tarafından doldurulduğu bilinmiyor.

Malatya Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’nin hasar almasına ilişkin hala bir soruşturma da açılmadı.

BİLİNÇSİZCE DOLDURULMA YAPILINCA HASTANE HASAR ALDI

Yeniçağ’ın Malatya’da inceleme yapan uzmanlardan aldığı bilgilerde hastanenin durumu şu şekilde özetlendi:

6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkez üslü 7.7 ve 7.6 Mw büyüklüğünde gerçekleşen depremleri sonrasında söz konusu izolatörlü hastane ziyaret edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; deprem esnasında izolatörün yeterli deplasmanı yapabilmesi için gerekli olan boşlukların maalesef bilinçsizce doldurulduğu görülmüştür.

Yapım esnasında veya işletme sırasında gerçekleştirildiği düşünülen bu hatalı uygulama sebebiyle izolatörler, deprem esnasında gerekli yer değiştirmeleri yapamamıştır.

Hastane binası deprem sırasında sanki konvansiyonel sistemle inşa edilmiş bir bina gibi davranış sergilemek zorunda kalmıştır. Bu nedenle izolatörlü binadan beklenen “Kesintisiz Kullanım Performans Düzeyi”ni sağlayamamıştır.

herhangi bir yapısal hasar gözlenmemiştir. Binanın taşıyıcı sistemi hasarsızdır. “Kesintisiz Kullanım Performans Düzeyi”nde binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar istenmediği gibi yapısal olmayan elemanlarında (duvarlar, asma tavanlar, ekipmanlar, dolaplar vs.) da hasar oluşmaması beklenir.

Yapılan yanlış uygulama nedeniyle yapısal olmayan elemanların stabilitesinde sıkıntı yaşanmıştır.

Hastaneye yapılan ziyarette Hastanenin tamamının kullanılması gerekirken sadece acil katın kullanılabildiği müşahede edilmiştir.

Kusur kesinlikle izolatör tasarımı, izolatörün uygulamasından değil izolatörün yapması gereken deplasman boşluklarının bilinçsizce doldurulması sebebiyledir.

 

 

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