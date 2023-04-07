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Çadırın kurulduğu yeri gören bir daha bakıyor. Gerekçesine çok şaşıracaksınız

Malatya’da yaşlı bir çift, ağır hasarlı evlerinin yanında bulunan dama kurdukları çadırda yaşıyor. Çadırı gören dönüp bir daha bakarken, yaşlı çiftin gerekçesi ise oluşabilecek sel sularından korunmak.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 19:32
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Malatyada yaşlı çift dama kurdukları çadırla dikkat çekiyor

Çadırın kurulduğu yeri gören bir daha bakıyor. Gerekçesine çok şaşıracaksınız
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(İHA) Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da vatandaşlar kendilerine dağıtılan çadırlarda kalıyor.

Kent genelinde 80 bine yakın çadır kurulurken, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde 90 yaşındaki Mehmet Karacan ve eşi Beyaz Karacan da ağır hasarlı evlerinin yanında bulunan beton dama çadır kurdu. Yerden bir hayli yüksek olan ve evin hemen yanında kurulan çadırı görenler dönüp bir daha bakıyor.

"EVDEN AYRI ÇOK SAĞLAM"

AFAD çadırını evin yanına sonradan yapılan beton yapı üzerine kurduklarını söyleyen Mehmet Karacan, “Başka yerimiz yoktu, mecburen buraya kurduk çadırımızı. En azından oluşabilecek selden de korunuyoruz. Burasını ben yaptım, evden ayrı bölüm. Çok sağlam burası” dedi.

Hayvancılıkla uğraşan Karacan, geceleri soğukta olsa çadırda kalmanın güvenli olduğunu söyleyerek, devletin de ilk andan itibaren afetzedelerin yanında yer aldığını ifade etti.

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