Kızılay’ın kan stokları kritik seviyede. Acil çağrı yapıldı

Türkiye Kızılay Derneği, "kan stoklarının alarm verdiğini açıklayarak acil kan verme çağrısında bulundu.

Kızılay'ın resmi twitter hesabından yapılan çağrıda "Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması, ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur.”

ÇADIR SATIŞI İDDASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

6 Şubat'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan, 11 ilde çok büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP derneğine çadır saatığı ortaya çıkan Kızılay tepkilerin odağı haline gelmişti.

Kızılay'ın kan verme çağrısı yaptığı paylaşımının altına yorum yapan onlarca kullanıcı da çadır satışını hatırlatarak tepki gösterdi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kamuoyunda tepkilerin odağı haline gelmişti. Oyuncu Şahan Gökbakar ile Kınık arasında da uzun süren tartışmaya AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da dahil olmuştu.

Turan, "Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın!" ifadelerini kullanmıştı.