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Kerem Kınık neden istifa etmediğini açıkladı. Açıkladığı gerekçeye kargalar bile gülecek

Kızılay Başkanı Kerem Kınık AHBAP’a çadır satışının ortaya çıkması sonrası neden istifa etmediğini anlattı. Kınık, istifa etseydi kaotik bir durumun oluşacağını iddia etti.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:18
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Kerem Kınık neden istifa etmediğini açıkladı

Kerem Kınık neden istifa etmediğini açıkladı. Açıkladığı gerekçeye kargalar bile gülecek
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı. Deprem bölgesine 130 bin 271 çadır gönderdikleri bilgisini veren Kınık, “Barınma hizmetlerinden AFAD sorumlu ve biz de AFAD’a destek noktasında sorumluyuz. Bununla beraber 6 Şubat’tan bu yana fabrikalarımız sadece AFAD için çadır üretmekte ve 36 bin 720 adet çadırı da düne kadar üretip sahaya 130 bin 271 adet çadırı, 474 bin 249 battaniyeyi, 51 bin ısıtıcıyı ve yaklaşık 10 bin yatağı sevk ettik” dedi. Kınık, topladıkları yaklaşık 6 milyar liralık ayni ve nakdi bağışın 5 milyar lirasını kullandıklarını da ifade etti.

NEDEN İSİTFA ETMEDİĞİNİ ANLATTI

Kızılay Başkanı Kınık, AHBAP’a çadır satılmasının ortaya çıkması sonrası neden istifa etmediğini anlattı. Kınık, yönetim kurulu ile istifa etseydi kaotik bir durum oluşacağını iddia etti. Kınık, “Neden istifa etmediniz?” sorusu üzerine “Oluşacak tartışmalar sonucu sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir ortama dönüşür” dedi. Kınık, “Kızılay bir yönetim kurulu ile yönetilir. Genel başkanı istifa ettiği anda tüzüğümüz gereği Kızılay, iki ay içerisinde genel kurula gitmek zorundadır. Kızılay Genel Başkanı ile beraber yönetim kurulu istifası halinde idari anlamdaki işlemleri durur. Kaldı ki oluşacak tartışmalar sonucunda sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür” şeklinde konuştu.

“ÇADIR SATIŞINDAN HABERİM YOKTU”

Kendisinin ve genel müdürün olaydan haberi olmadığını iddia eden Kınık, "Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük." dedi.

Söz konusu 2 bin 50 çadırın Uluslararası Göç Kurumu için üretildiğini söyleyen Kınık, "Onlara gidecekti ama deprem olunca Ahbap isteyince iktisadi kuruluş satışını yapmış, bana sorsalar bunu yapmazdım." diye konuştu.

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