Malatyaspor kalecisi enkaz altında kaldı. Eşini sağ çıkardılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem pek çok ilde yıkıma neden oldu.

Deprem Malatya'da da binaların yıkılmasına yol açtı. Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın oturduğu apartmanın da çöktüğü belirtildi.

Gaziantep Pusula'nın haberine göre 28 yaşındaki oyuncu için çalışmaların sürdüğü, eşinin enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirildi.