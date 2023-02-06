6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkaz altında kalan genç böyle seslendi: Ayağımı kurtarsınlar ne olur

Enkaz altında kalan genç böyle seslendi: Ayağımı kurtarsınlar ne olur

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan genç, “Ayağımı kurtarsınlar ne olur” diye yalvardı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:01
Takip Et

Deprem enkaz altında kalan genç böyle seslendi

Enkaz altında kalan genç böyle seslendi: Ayağımı kurtarsınlar ne olur
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep İslahiye’de de binaları yıktı. Enkaz altında kalan bir genç yardıma koşanlara, “Ayağımı kurtarsınlar ne olur” diye yalvardı.

İslahiye'de yıkılan binadan çıkamayan İbrahim isimli genç adam, gelen mahalle sakinklerine, “Ayağımı kurtarsınlar ne olur söyle” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise İbrahim isimli gence, “Kardeşim dayan, dayan. Sabret. Kriko gelsin kurtarırlar” dedi.

Enkaz altında Abdullah Şekeroğlu isminde bir kişinin daha olduğu, bölgede vatandaşların yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin de yardıma geldiği bilgisine ulaşıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tekin Ertürk
6.02.2023 10:54
Bu genç acılar içinde. Yüzlerce kişi acılar içinde yıkıntılar altında. Şimdilik yüzlerce ölü var. Allah bir daha göstermesin deniyor. Bunları sen mi yapıyorsun ve neden?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
1
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
2
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
3
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
4
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
5
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
6
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
7
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.