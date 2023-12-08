West Ham United Londra derbisinde geriden geldi. Tottenham'ı mahvetti. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker, İngiltere Premier Lig'de Tottenham-West Ham United arasında oynanan ve konuk ekibin mücadeleyi 2-1 kazandığı Londra derbisini değerlendirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
West Ham United Londra derbisinde geriden geldi. Tottenham'ı mahvetti. Mirza Şeker yazdı

Premier Lig'in 15. haftası, Londra derbisine sahne oldu.
Bir tarafta 4 maçtır kazanamayan Tottenham, diğer tarafta ise 3 maçtır kaybetmeyen West Ham United vardı.
Tottenham, mücadelenin ev sahibiydi.
Karşılaşmanın başlamasıyla daha fazla topa hakim olan taraf Tottenham oldu.
BASKI GOLÜ GETİRDİ!
Derbide ilk gol Tottenham'dan geldi.
11. dakikada kullanılan kornerde defanstan çıkıp gelen ve topa iyi yükselen Romero, maçtaki ilk golü kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
Tottenham, maçın başından beri oynadığı baskılı oyunun meyvesini aldı.
İlk yarının sonlarına doğru tempo düşerken, 45+2'de Zouma'nın ters vuruşu direkten döndü ve büyük bir tehlike önlendi.
Böylelikle takımlar ilk yarıda soyunma odasına 1-0'lık Tottenham üstünlüğü ile girdi.
İKİNCİ YARI TEMPO YÜKSEK
İlk yarının sonlarına nazaran, ikinci yarı oldukça yüksek tempolu başladı.
AYNI SENARYO FARKLI TAKIM! DENGE GELDİ
Bu sefer ikinci yarının başına hızlı başlayan takım West Ham United oldu. Kudüs'ün ceza sahası dışından çektiği top savunmadan sekip Bowen'in önünde kalınca, Bowen'a sadece topu kaleye yollamak kaldı.
Düzgün bir vuruşla topu tavana asan Bowen, 52. dakikada derbiye dengeyi getirdi.
İNANILMAZ BİR HATA: KAÇINILMAZ SON
Derbide inanılmaz bir hata meydana geldi. Savunmanın kaleciye yolladığı geri pas kısa düşünce araya Bowen girdi. Kaleci topu uzaklaştırsa da Ward-Prowse şutunu çekti ve top direkten döndü, topu bir kez daha önünde bulan İngiliz yıldız, boş kaleye topu ağlara gönderdi.
Böyle bir derbide böylesine bir hata pahalıya patladı ve 74. dakikada West Ham United geri döndü.
DERBİNİN GALİBİ WEST HAM!
1-0 geriye düştüğü derbiyi 2-1'e çeviren West Ham United, deplasmanda 3 puanı kaptı.
Bu sonuçla Tottenham, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı ve 27 puanla 5. sırada kaldı.
West Ham United ise seri galibiyetlerini sürdürdü ve 24 puana yükselerek 9. sırada yerini aldı.
Lige iyi başlayan ve üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe kadar yükselen Tottenham, kötü haftalar geçiriyor.
Chelsea, Wolves yenilgisi ve Manchester City beraberliği sonrası bu yenilgi, takımın dengelerini iyice bozdu.
Haftaya Newcastle United ile oynayacak olan Tottenham'ın nasıl bir reaksiyon vereceğini merak ediyorum...

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