Manchester United'a kara haber. Yıldız futbolcu sakatlandı

Milli futbolcumuz Altay Bayındır'ın forma giydiği Manchester United şok bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

Premier Lig'in 23. haftasında oynanan ve 3-0 kazanılan West Ham United karşılaşmasının 71. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Lisandro Martinez'in durumu belli oldu.

Arjantinli defans oyuncusunun diz iç yan bağlarından sakatlandığı açıklandı. En az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Martinez'in dönüş süresinin daha da uzayabileceği vurgulandı.

Lisandro Martinez bu sezon başında ayağından sakatlanmış ve 22 maç kaçırmıştı. Arjantinli futbolcu şu ana kadar sadece 10 maç oynayabildi.